В Кургане прошла репетиция Парада Победы. Фото, видео

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В репетиции парада Победы приняли участие разные силовые ведомства Курганской области
В репетиции парада Победы приняли участие разные силовые ведомства Курганской области Фото:

В Кургане на площади имени Владимира Ленина состоялась репетиция Парада Победы к 9 Мая. Корреспондент URA.RU передал кадры с репетиции Парада. В городах России 9 Мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные восьмидесятилетию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

«Первая репетиция Парада состоялась. Площадь Ленина временно была перекрыта для транспорта», — передал корреспондент URA.RU.

Программа 9 мая на площади Ленина откроется в 7:00 саундчеком фолк-группы «Партизан FM» и выступлением Виктора Сорокина из Москвы. В 10:00 начнется парад Курганского пограничного института ФСБ России, а в 10:40 — шествие «Бессмертный полк». В 11:30 состоится акция «Пусть кружится Победы вальс», после чего в 12:00 пройдет торжественное открытие праздника «Мы памяти верны» с показом видеоматериалов. В 13:00 зрителей ждет концерт лауреатов городского фестиваля молодых исполнителей и артистов Музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов» под девизом «Мы помним! Мы гордимся!».

После обеда в 14:10 начнется концерт вокальных коллективов «Бери и твори» и «Студия45» — программа «Славим Победу голосами поколений». В 15:00 выступит Народный коллектив вокальной группы «Неслужебное задание» Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям с программой «Победа за нами!». В 16:00 зрителей ждет выступление коллектива «Лада» с программой «Слава Героям — Победителям!», а в 16:40 — праздничный концерт городских творческих коллективов «Великий народ — Великая Победа!». Вечерняя часть откроется в 19:30 концертом группы «Партизан FM», затем в 20:40 выступит Виктор Сорокин. В 21:40 будет представлена композиция «Минута Памяти», а завершится программа праздничным салютом в 22:00.

Ранее администрация Кургана опубликовала подробную программу мероприятий ко Дню Победы: празднования проходят с 5 по 9 мая на десятках площадок города, включая библиотеки, парки и мемориальные комплексы. Ключевым событием 9 мая станет шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют в 22:00, участие в акциях и концертах смогут принять все желающие. Полная программа опубликована на сайте мэрии.

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В Кургане на площади имени Владимира Ленина состоялась репетиция Парада Победы к 9 Мая. Корреспондент URA.RU передал кадры с репетиции Парада. В городах России 9 Мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные восьмидесятилетию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  «Первая репетиция Парада состоялась. Площадь Ленина временно была перекрыта для транспорта», — передал корреспондент URA.RU. Программа 9 мая на площади Ленина откроется в 7:00 саундчеком фолк-группы «Партизан FM» и выступлением Виктора Сорокина из Москвы. В 10:00 начнется парад Курганского пограничного института ФСБ России, а в 10:40 — шествие «Бессмертный полк». В 11:30 состоится акция «Пусть кружится Победы вальс», после чего в 12:00 пройдет торжественное открытие праздника «Мы памяти верны» с показом видеоматериалов. В 13:00 зрителей ждет концерт лауреатов городского фестиваля молодых исполнителей и артистов Музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов» под девизом «Мы помним! Мы гордимся!». После обеда в 14:10 начнется концерт вокальных коллективов «Бери и твори» и «Студия45» — программа «Славим Победу голосами поколений». В 15:00 выступит Народный коллектив вокальной группы «Неслужебное задание» Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям с программой «Победа за нами!». В 16:00 зрителей ждет выступление коллектива «Лада» с программой «Слава Героям — Победителям!», а в 16:40 — праздничный концерт городских творческих коллективов «Великий народ — Великая Победа!». Вечерняя часть откроется в 19:30 концертом группы «Партизан FM», затем в 20:40 выступит Виктор Сорокин. В 21:40 будет представлена композиция «Минута Памяти», а завершится программа праздничным салютом в 22:00. Ранее администрация Кургана опубликовала подробную программу мероприятий ко Дню Победы: празднования проходят с 5 по 9 мая на десятках площадок города, включая библиотеки, парки и мемориальные комплексы. Ключевым событием 9 мая станет шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют в 22:00, участие в акциях и концертах смогут принять все желающие. Полная программа опубликована на сайте мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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