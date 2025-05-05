В Кургане на площади имени Владимира Ленина состоялась репетиция Парада Победы к 9 Мая. Корреспондент URA.RU передал кадры с репетиции Парада. В городах России 9 Мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные восьмидесятилетию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Первая репетиция Парада состоялась. Площадь Ленина временно была перекрыта для транспорта», — передал корреспондент URA.RU.
Программа 9 мая на площади Ленина откроется в 7:00 саундчеком фолк-группы «Партизан FM» и выступлением Виктора Сорокина из Москвы. В 10:00 начнется парад Курганского пограничного института ФСБ России, а в 10:40 — шествие «Бессмертный полк». В 11:30 состоится акция «Пусть кружится Победы вальс», после чего в 12:00 пройдет торжественное открытие праздника «Мы памяти верны» с показом видеоматериалов. В 13:00 зрителей ждет концерт лауреатов городского фестиваля молодых исполнителей и артистов Музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов» под девизом «Мы помним! Мы гордимся!».
После обеда в 14:10 начнется концерт вокальных коллективов «Бери и твори» и «Студия45» — программа «Славим Победу голосами поколений». В 15:00 выступит Народный коллектив вокальной группы «Неслужебное задание» Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям с программой «Победа за нами!». В 16:00 зрителей ждет выступление коллектива «Лада» с программой «Слава Героям — Победителям!», а в 16:40 — праздничный концерт городских творческих коллективов «Великий народ — Великая Победа!». Вечерняя часть откроется в 19:30 концертом группы «Партизан FM», затем в 20:40 выступит Виктор Сорокин. В 21:40 будет представлена композиция «Минута Памяти», а завершится программа праздничным салютом в 22:00.
Ранее администрация Кургана опубликовала подробную программу мероприятий ко Дню Победы: празднования проходят с 5 по 9 мая на десятках площадок города, включая библиотеки, парки и мемориальные комплексы. Ключевым событием 9 мая станет шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют в 22:00, участие в акциях и концертах смогут принять все желающие. Полная программа опубликована на сайте мэрии.
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