Обыски у экс-главы, мастер-класс для чиновников, репетиция Парада: главные новости Кургана 5 мая

Силовики провели обыски у бывшего главы Притобольного округа Фарита Ахметова. Правоохранители разбираются с контрактом на строительство искусственной насыпи, которую соорудили в конце 2024 года. Контракт стоимость 150 млн рублей был выполнен за несколько дней. Он был подписан Ахметовым в период его нахождения в должности главы 25 декабря 2024 года. Весной сооружение начало разрушаться, а контракт вскоре был расторгнут из-за невыполненных работ.
Среди претензий к работе экс-главы Ахметова также называли подготовку округа к чрезвычайным ситуациям. Сам Ахметов стал руководителем округа с приставкой врио в конце декабря 2024 года. В начале марта его избрали главой, а спустя три недели он ушел с должности. Редакция обратилась к представителям силовых структур и администрации округа за комментарием, ответ пока не поступил. О другим события 5 мая читайте в подборке URA.RU.
Глав округов собрали на учебу
Глав округов со всей Курганской области собрали в Далматово на специальном мастер-классе по уборке территорий. Чиновникам таким образом хотят показать пример эффективной работы, чтобы они могли привести дворы и улицы своих муниципалитетов в порядок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к правительству региона. Далматово демонстрирует более эффективную работу по уборке дворов, территорий и в целом благоустройства. Также в Далматовском округе отлично налажена обратная связь с населением. Почти в каждом селе созданы чаты, чтобы делиться информацией и проблемами. В чате состоят чиновники, которые анализируют проблемы и пути их решения. Подобное взаимодействие ускоряет решение важных вопросов.
Иногородних студентов КГУ обвинили во взятке
Два студента из Челябинска и Ханты-Мансийска подозреваются во взятке преподавателю Лесниковского филиала Курганского госуниверситета. По данным следствия, двое студентов заочного отделения через посредника передали преподавателю 30 тысяч рублей. «За данное денежное вознаграждение обвиняемые беспрепятственно „сдали“ сессию в 2024 году, получив удовлетворительные оценки за зачеты и экзамены без фактической их сдачи», —сообщили агентству в СК. Противоправная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области. Оба обвиняемых признали свою вину и активно способствовали раскрытию преступления. Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство. После установления всех обстоятельств произошедшего следователь даст правовую оценку действиям бывшего преподавателя вуза.
Житель Катайска заплатит по иску Росмолодежи
Федеральное агентство по делам молодежи выиграло спор у уроженца города Катайска (Курганская область). Молодой человек обязан выплатить Росмолодежи 1,3 миллиона рублей, которые он получил в качестве гранта несколько лет назад. Мужчина стал победителем всероссийского конкурса молодых инициатив еще в 2020 году, когда учился в Екатеринбурге. На проект «Правовая академия» ему было перечислено 1 300 000 рублей. Спустя полгода мужчина должен был предоставить отчетные документы, но они в ведомство не поступили. Напоминания об их предоставлении высылались получателю гранта. В конце 2021 года Росмолодежь потребовала вернуть в бюджет средства. Поскольку до сих пор они не получены, был подан иск в суд. Ответчик заявлял, что не получал письма о возврате, и просил дать ему рассрочку на пять лет, чтобы вернуть деньги частями. Суд удовлетворил иск агентства. Молодой человек должен будет выплатить сумму гранта и госпошлину в размере 28 тысяч рублей.
В Кургане прошла репетиция Парада
В Кургане готовятся к празднованию 80-летия Победы: на площади имени Владимира Ленина состоялась репетиция Парада Победы к 9 Мая. При этом площадь Ленина временно была перекрыта для транспорта.
Программа 9 мая на площади Ленина откроется в 7:00 саундчеком фолк-группы «Партизан FM» и выступлением Виктора Сорокина из Москвы. В 10:00 начнется парад Курганского пограничного института ФСБ России, а в 10:40 — шествие «Бессмертный полк». В 11:30 состоится акция «Пусть кружится Победы вальс», после чего в 12:00 пройдет торжественное открытие праздника «Мы памяти верны» с показом видеоматериалов. В 13:00 зрителей ждет концерт лауреатов городского фестиваля молодых исполнителей и артистов Музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов» под девизом «Мы помним! Мы гордимся!». Подробнее о мероприятиях — здесь.
Пивоваров выдвинулся на выборы в облдуму
Экс-депутат Курганской городской думы Максим Пивоваров, до 2022 года состоявший в рядах КПРФ, намерен участвовать в выборах в Курганскую областную думу. Он выдвигается от партии «Справедливая Россия — За правду» по Рябковскому округу №6. На округе его основным конкурентом станет действующий спикер гордумы Игорь Прозоров. Ранее ряды эсеров пополнили бывшие члены КПРФ. Среди них оппозиционер и бывший опытный депутат Яков Сидоров и юрист Павел Котюсов. Выборы в курганскую облдуму пройдут 14 сентября 2025 года. Жителям региона предстоит избрать 34 депутата.
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