К выборам главы Кургана практически все готово, однако 7 мая, как планировалось ранее, провести их не смогут. По одной из версий, процедура переносится на одну неделю. То есть 14 мая эпопея с выборами нового градоначальника должна завершиться. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству региона.
«Федеральные власти дали устное согласие на то, что выборы можно проводить. Осталось дождаться официальные бумаги, которые должны прийти к вечеру 6 мая. Однако к 7 мая подготовить депутатов, кандидатов и необходимые документы не успеют, так что предварительной датой выборов названо 14 мая», — говорят URA.RU источники.
По одной из версий, последним этапом для курганских властей станут партийные формальности на местном уровне. Работа с ними продлится всего один день, однако это необходимо для проведения выборов. За сутки до предварительной даты должны будут объявить о заседании городской думы. При этом, источники не исключают, что может прийти установка, что выборы нового главы Кургана нужно будет провести на день-два раньше 14 мая.
Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат Курганской городской думы. На момент публикации ответ получить не удалось. Также запрос направлен в администрацию города. Обратной связи пока нет. Информация будет дополнена после получения комментариев.
Прошедший конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования.
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