Владимира Шевчика заметили в составе конницы на репетиции парада победы
Глава ХК «Сибинтел», замсекретаря областного отделения «Единой России» Владимир Шевчик принял участие в репетиции парада ко Дню Победы. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
«Владимир Шевчик в образе кавалериста ехал верхом в составе конницы. Лошади примут участие в тюменском параде впервые за 10 лет», — передал корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Шевчик принимал участие в конноспортивном пробеге «Великий Сибирский путь». Бизнесмен был организатором культурного проекта.
Владимир Шевчик на репетиции парада Победы в 2025 году
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