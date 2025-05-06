Тюменский олигарх проехал на коне по главной улице города. Фото

Тюменский бизнесмен Шевчик на коне поучаствовал в репетиции парада Победы
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Владимира Шевчика заметили в составе конницы на репетиции парада победы
Владимира Шевчика заметили в составе конницы на репетиции парада победы Фото:

Глава ХК «Сибинтел», замсекретаря областного отделения «Единой России» Владимир Шевчик принял участие в репетиции парада ко Дню Победы. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

«Владимир Шевчик в образе кавалериста ехал верхом в составе конницы. Лошади примут участие в тюменском параде впервые за 10 лет», — передал корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Шевчик принимал участие в конноспортивном пробеге «Великий Сибирский путь». Бизнесмен был организатором культурного проекта.

Владимир Шевчик на репетиции парада Победы в 2025 году
Владимир Шевчик на репетиции парада Победы в 2025 году
Фото:

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Глава ХК «Сибинтел», замсекретаря областного отделения «Единой России» Владимир Шевчик принял участие в репетиции парада ко Дню Победы. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Владимир Шевчик в образе кавалериста ехал верхом в составе конницы. Лошади примут участие в тюменском параде впервые за 10 лет», — передал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Шевчик принимал участие в конноспортивном пробеге «Великий Сибирский путь». Бизнесмен был организатором культурного проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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