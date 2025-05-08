В Ишимском районе из-за паводка в небо подняли дроны. Видео

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Квадрокоптеры помогают следить за состоянием насыпей и дамб
Квадрокоптеры помогают следить за состоянием насыпей и дамб Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Для контроля за состоянием дамб и земляных валов в Ишимском районе (Тюменская область) начали использовать квадрокоптеры. Об этом сообщает telegram-канал администрации муниципалитета. 

"В период паводка особое внимание уделяется мониторингу состояния дамб и земляных валов. Круглосуточное наблюдение ведется по утвержденному плану, сочетая традиционные методы и современные технологии. Операторы беспилотников проводят аэросъемку, что позволяет оперативно выявлять трещины, оползни и другие деформации на протяженных участках", — указано в публикации администрации Ишимского района.

Там добавили, что контроль за состоянием дамб и насыпей также ведется "на земле". Специалисты ежедневно проводят проверки объектов. Комплексный подход позволяет своевременно обнаруживать потенциальные угрозы и принимать меры до возникновения критических ситуаций.

Ранее URA.RU писало о том, что по данным на утро 8 мая уровень воды на гидропосту в городе Ишим снизился на два сантиметра, а в селе Лариха вода отступила уже на шесть сантиметров. Глава Ишимского района Сергей Ломовцев сообщил, что обстановка стабилизируется и можно говорить о формировании пика половодья. 

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Для контроля за состоянием дамб и земляных валов в Ишимском районе (Тюменская область) начали использовать квадрокоптеры. Об этом сообщает telegram-канал администрации муниципалитета.  "В период паводка особое внимание уделяется мониторингу состояния дамб и земляных валов. Круглосуточное наблюдение ведется по утвержденному плану, сочетая традиционные методы и современные технологии. Операторы беспилотников проводят аэросъемку, что позволяет оперативно выявлять трещины, оползни и другие деформации на протяженных участках", — указано в публикации администрации Ишимского района. Там добавили, что контроль за состоянием дамб и насыпей также ведется "на земле". Специалисты ежедневно проводят проверки объектов. Комплексный подход позволяет своевременно обнаруживать потенциальные угрозы и принимать меры до возникновения критических ситуаций. Ранее URA.RU писало о том, что по данным на утро 8 мая уровень воды на гидропосту в городе Ишим снизился на два сантиметра, а в селе Лариха вода отступила уже на шесть сантиметров. Глава Ишимского района Сергей Ломовцев сообщил, что обстановка стабилизируется и можно говорить о формировании пика половодья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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