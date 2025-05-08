Для контроля за состоянием дамб и земляных валов в Ишимском районе (Тюменская область) начали использовать квадрокоптеры. Об этом сообщает telegram-канал администрации муниципалитета.
"В период паводка особое внимание уделяется мониторингу состояния дамб и земляных валов. Круглосуточное наблюдение ведется по утвержденному плану, сочетая традиционные методы и современные технологии. Операторы беспилотников проводят аэросъемку, что позволяет оперативно выявлять трещины, оползни и другие деформации на протяженных участках", — указано в публикации администрации Ишимского района.
Там добавили, что контроль за состоянием дамб и насыпей также ведется "на земле". Специалисты ежедневно проводят проверки объектов. Комплексный подход позволяет своевременно обнаруживать потенциальные угрозы и принимать меры до возникновения критических ситуаций.
Ранее URA.RU писало о том, что по данным на утро 8 мая уровень воды на гидропосту в городе Ишим снизился на два сантиметра, а в селе Лариха вода отступила уже на шесть сантиметров. Глава Ишимского района Сергей Ломовцев сообщил, что обстановка стабилизируется и можно говорить о формировании пика половодья.
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