Додик намерен позвать Путина в Баня-Луку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Додик пригласит Путина в Баня-Луку, когда это позволит международная обстановка
Додик пригласит Путина в Баня-Луку, когда это позволит международная обстановка Фото:

Глава Республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик намерен пригласить президента России Владимира Путина в Баня-Луку. Он организует визит российского лидера в город, расположенный в Боснии и Герцеговине, как только позволит международная обстановка. 

«Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир», — рассказал Додик в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что в обстановке, когда респеблика Се6рьская окружена странами ЕС И НАТО, пригласить президента РФ в Сербскую Республику пока не представляется возможным.

Додик отметил, что как только ситуация изменится, Владимира Путина незамедлительно пригласят. «Мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами», — заявил он. 

Ранее Милорад Додик уже посещал Москву по приглашению Владимира Путина, несмотря на угрозу европейских санкций из-за этого визита. Он подчеркивал важность отношений с Россией и называл участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, большой честью. Додик также отмечал, что не боится возможных ограничений со стороны Евросоюза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик намерен пригласить президента России Владимира Путина в Баня-Луку. Он организует визит российского лидера в город, расположенный в Боснии и Герцеговине, как только позволит международная обстановка.  «Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир», — рассказал Додик в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что в обстановке, когда респеблика Се6рьская окружена странами ЕС И НАТО, пригласить президента РФ в Сербскую Республику пока не представляется возможным. Додик отметил, что как только ситуация изменится, Владимира Путина незамедлительно пригласят. «Мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами», — заявил он.  Ранее Милорад Додик уже посещал Москву по приглашению Владимира Путина, несмотря на угрозу европейских санкций из-за этого визита. Он подчеркивал важность отношений с Россией и называл участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, большой честью. Додик также отмечал, что не боится возможных ограничений со стороны Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...