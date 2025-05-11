Глава Республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик намерен пригласить президента России Владимира Путина в Баня-Луку. Он организует визит российского лидера в город, расположенный в Боснии и Герцеговине, как только позволит международная обстановка.
«Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир», — рассказал Додик в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что в обстановке, когда респеблика Се6рьская окружена странами ЕС И НАТО, пригласить президента РФ в Сербскую Республику пока не представляется возможным.
Додик отметил, что как только ситуация изменится, Владимира Путина незамедлительно пригласят. «Мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами», — заявил он.
Ранее Милорад Додик уже посещал Москву по приглашению Владимира Путина, несмотря на угрозу европейских санкций из-за этого визита. Он подчеркивал важность отношений с Россией и называл участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, большой честью. Додик также отмечал, что не боится возможных ограничений со стороны Евросоюза.
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