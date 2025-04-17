Президент Республики Сербской Милорад Додик, выразил свое отношение к возможным европейским санкциям, связанным с его поездкой в Москву 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина. Додик заявил, что он не боится возможных ограничений. Он также подчеркнул важность уважения к датам, отмечающим антифашистскую борьбу во времена Второй мировой войны, и выразил мнение, что это необходимо для будущего всего континента.
«Я хочу быть там в это время и поеду», — заявил Додик в интервью для Радио и телевидения Республики Сербской. Он заявил, что ему не страшны возможные ограничения со стороны Европейского Союза, поскольку во время его визита в Российскую Федерацию запланирована встреча с одним из ключевых мировых лидеров. Президент Республики Сербской отметил, что считает большой честью полученное от Путина приглашение на торжества, посвященные 80-летию Победы.
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