11 мая 2025

Тюменцы перестали заражаться опасной инфекцией

В Тюменской области от краснухи привились более 21 тысячи горожан
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году от краснухи привили четыре тысячи горожан
В этом году от краснухи привили четыре тысячи горожан Фото:

В Тюменской области за 2024 год и первый квартал 2025 года не зарегистрировано ни одного случая заболевания краснухой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В этом году от краснухи привили четыре тысячи горожан.

«В 2024 году и за 1 квартал 2025 года случаев заболевания в Тюменской области краснухой не зарегистрировано. <...> В 2024 году в Тюменской области против краснухи привито более 21 тысячи человек, из них почти 98% — дети», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Краснуха представляет собой вирусную инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем и обычно протекает в легкой форме. Однако при заражении беременных женщин существует высокий риск выкидыша.

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В Тюменской области за 2024 год и первый квартал 2025 года не зарегистрировано ни одного случая заболевания краснухой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В этом году от краснухи привили четыре тысячи горожан. «В 2024 году и за 1 квартал 2025 года случаев заболевания в Тюменской области краснухой не зарегистрировано. <...> В 2024 году в Тюменской области против краснухи привито более 21 тысячи человек, из них почти 98% — дети», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Краснуха представляет собой вирусную инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем и обычно протекает в легкой форме. Однако при заражении беременных женщин существует высокий риск выкидыша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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