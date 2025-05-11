Тюменцы перестали заражаться опасной инфекцией

В Тюменской области за 2024 год и первый квартал 2025 года не зарегистрировано ни одного случая заболевания краснухой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В этом году от краснухи привили четыре тысячи горожан.
«В 2024 году и за 1 квартал 2025 года случаев заболевания в Тюменской области краснухой не зарегистрировано. <...> В 2024 году в Тюменской области против краснухи привито более 21 тысячи человек, из них почти 98% — дети», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Краснуха представляет собой вирусную инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем и обычно протекает в легкой форме. Однако при заражении беременных женщин существует высокий риск выкидыша.
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