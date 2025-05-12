Тюменские власти прокомментировали состояние дороги к кладбищу у села Дубровное, разрушенной лесовозами

В Тюменской области восстановят дорогу к кладбищу, разрушенную лесовозами
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу разрушила тяжелая техника
Дорогу разрушила тяжелая техника Фото:

Дорога к кладбищу в селе Дуборовном (Ярковский район), разрушенная из-за тяжелой спецтехники, будет восстановлена. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«В адрес арендатора земельного участка от администрации района направлено письмо. Оно уведомляет о необходимости выполнения мероприятий по восстановлению автомобильной дороги на подъезде к кладбищу в селе Дубровном», — отметили в администрации. 

Также власти уточнили, что будут наблюдать за состоянием дороги. Если арендатор не выполнит требования, то данный вопрос будет решаться уже через суд. 

Ранее местные жители пожаловались, что не смогли попасть в Родительский день на кладбище. Дорога оказалась непригодной для ходьбы в связи с работой тяжелой техники. Предполагается, что здесь проводились лесозаготовительные работы. 

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Дорога к кладбищу в селе Дуборовном (Ярковский район), разрушенная из-за тяжелой спецтехники, будет восстановлена. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. «В адрес арендатора земельного участка от администрации района направлено письмо. Оно уведомляет о необходимости выполнения мероприятий по восстановлению автомобильной дороги на подъезде к кладбищу в селе Дубровном», — отметили в администрации.  Также власти уточнили, что будут наблюдать за состоянием дороги. Если арендатор не выполнит требования, то данный вопрос будет решаться уже через суд.  Ранее местные жители пожаловались, что не смогли попасть в Родительский день на кладбище. Дорога оказалась непригодной для ходьбы в связи с работой тяжелой техники. Предполагается, что здесь проводились лесозаготовительные работы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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