Тюменские власти прокомментировали состояние дороги к кладбищу у села Дубровное, разрушенной лесовозами

Дорога к кладбищу в селе Дуборовном (Ярковский район), разрушенная из-за тяжелой спецтехники, будет восстановлена. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.
«В адрес арендатора земельного участка от администрации района направлено письмо. Оно уведомляет о необходимости выполнения мероприятий по восстановлению автомобильной дороги на подъезде к кладбищу в селе Дубровном», — отметили в администрации.
Также власти уточнили, что будут наблюдать за состоянием дороги. Если арендатор не выполнит требования, то данный вопрос будет решаться уже через суд.
Ранее местные жители пожаловались, что не смогли попасть в Родительский день на кладбище. Дорога оказалась непригодной для ходьбы в связи с работой тяжелой техники. Предполагается, что здесь проводились лесозаготовительные работы.
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