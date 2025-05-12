Банный комплекс «Городские парильни» вновь откроется для гостей в конце мая. Также тюменские бани в своих социальных сетях опубликовали первые фото интерьера в процессе ремонта после пожара.
«Мы в свою очередь продолжаем ремонт. Вовсю готовимся в конце мая принять долгожданных гостей!», — отметили в сообществе ВК «парильни».
Ранее в популярном у тюменцев банном комплексе «Городские парильни» произошел пожар. Из-за пламени оказались разрушена обшивка, крыша и детали интерьера. На месте работали пожарные, которые ликвидировали пламя на протяжении всей ночи.
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