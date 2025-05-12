12 мая 2025

Банный комплекс «Городские парильни» поделился первыми кадрами ремонта после пожара. Фото

Банный комплекс «Городские парильни» откроется после ремонта в конце мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании произошел в начале марта 2025 года
Пожар в здании произошел в начале марта 2025 года Фото:

Банный комплекс «Городские парильни» вновь откроется для гостей в конце мая. Также тюменские бани в своих социальных сетях опубликовали первые фото интерьера в процессе ремонта после пожара.

«Мы в свою очередь продолжаем ремонт. Вовсю готовимся в конце мая принять долгожданных гостей!», — отметили в сообществе ВК «парильни».

Ранее в популярном у тюменцев банном комплексе «Городские парильни» произошел пожар. Из-за пламени оказались разрушена обшивка, крыша и детали интерьера.  На месте работали пожарные, которые ликвидировали пламя на протяжении всей ночи. 

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Банный комплекс «Городские парильни» вновь откроется для гостей в конце мая. Также тюменские бани в своих социальных сетях опубликовали первые фото интерьера в процессе ремонта после пожара. «Мы в свою очередь продолжаем ремонт. Вовсю готовимся в конце мая принять долгожданных гостей!», — отметили в сообществе ВК «парильни». Ранее в популярном у тюменцев банном комплексе «Городские парильни» произошел пожар. Из-за пламени оказались разрушена обшивка, крыша и детали интерьера.  На месте работали пожарные, которые ликвидировали пламя на протяжении всей ночи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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