На горящем месторождении «Харампурнефтегаза» в ЯНАО разбирают завалы

На горящем месторождении в ЯНАО пожарные демонтируют конструкции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные демонтируют конструкции вокруг горящих скважин
Пожарные демонтируют конструкции вокруг горящих скважин Фото:
новость из сюжета
Пожар на месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО

В ЯНАО ликвидаторы ЧП на горящем месторождении Фестивальное приступили к демонтажу конструкций. Об этом сообщают источники URA.RU в силовых структурах.

«Выполняется демонтаж кабельной эстакады в районе жилого городка, демонтировано около 50%. Демонтаж противовыбросной системы будет проводиться после ликвидации пожара, в данный момент демонтаж проводить нельзя. Такелажная продукция подготовлена, в данный момент выполняются работы по растаскиванию скважины. Приемные мостки также растаскиваются вместе с буровой установкой», — сообщили корреспонденту агентства собеседники.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного МЧС. Там посоветовали писать в компанию, так как ликвидация возгорания ведется их силами.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за сильного ветра и столбов пламени высотой 45 метров пожарные не могут приступить к тушению скважин. А техника не может подойти из-за скопления металлоконструкций. При этом, источник агентства полагает, что тушение может занять более недели, главное дождаться выгорания газа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО ликвидаторы ЧП на горящем месторождении Фестивальное приступили к демонтажу конструкций. Об этом сообщают источники URA.RU в силовых структурах. «Выполняется демонтаж кабельной эстакады в районе жилого городка, демонтировано около 50%. Демонтаж противовыбросной системы будет проводиться после ликвидации пожара, в данный момент демонтаж проводить нельзя. Такелажная продукция подготовлена, в данный момент выполняются работы по растаскиванию скважины. Приемные мостки также растаскиваются вместе с буровой установкой», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного МЧС. Там посоветовали писать в компанию, так как ликвидация возгорания ведется их силами. Ранее URA.RU рассказало, что из-за сильного ветра и столбов пламени высотой 45 метров пожарные не могут приступить к тушению скважин. А техника не может подойти из-за скопления металлоконструкций. При этом, источник агентства полагает, что тушение может занять более недели, главное дождаться выгорания газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...