На горящем месторождении «Харампурнефтегаза» в ЯНАО разбирают завалы

В ЯНАО ликвидаторы ЧП на горящем месторождении Фестивальное приступили к демонтажу конструкций. Об этом сообщают источники URA.RU в силовых структурах.
«Выполняется демонтаж кабельной эстакады в районе жилого городка, демонтировано около 50%. Демонтаж противовыбросной системы будет проводиться после ликвидации пожара, в данный момент демонтаж проводить нельзя. Такелажная продукция подготовлена, в данный момент выполняются работы по растаскиванию скважины. Приемные мостки также растаскиваются вместе с буровой установкой», — сообщили корреспонденту агентства собеседники.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного МЧС. Там посоветовали писать в компанию, так как ликвидация возгорания ведется их силами.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за сильного ветра и столбов пламени высотой 45 метров пожарные не могут приступить к тушению скважин. А техника не может подойти из-за скопления металлоконструкций. При этом, источник агентства полагает, что тушение может занять более недели, главное дождаться выгорания газа.
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