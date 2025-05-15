В спецоперации погиб священник из Тобольска

В ходе проведения специальной военной операции 7 мая погиб священник из Тобольска. У мужчины осталась жена и 11 детей. Об этом сообщили на официальной странице Тобольской митрополии.
«7 мая в зоне специальной военной операции погиб иерей Сергий Вайда. Там он проходил службу в звании начальника батальона инженерных войск», — сообщили в митрополии.
Там сообщили, что мужчина учился в Тобольской духовной семинарии. Затем в Екатеринодарской семинарии, служил священником на Кубани. Последнее место служения — Канская епархия в Красноярском крае. У иерея осталась жена и 11 детей.
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