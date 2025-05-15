В спецоперации погиб священник из Тобольска

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Священник погиб 7 мая
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В ходе проведения специальной военной операции 7 мая погиб священник из Тобольска. У мужчины осталась жена и 11 детей. Об этом сообщили на официальной странице Тобольской митрополии.

«7 мая в зоне специальной военной операции погиб иерей Сергий Вайда. Там он проходил службу в звании начальника батальона инженерных войск», — сообщили в митрополии.

Там сообщили, что мужчина учился в Тобольской духовной семинарии. Затем в Екатеринодарской семинарии, служил священником на Кубани. Последнее место служения — Канская епархия в Красноярском крае. У иерея осталась жена и 11 детей.

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В ходе проведения специальной военной операции 7 мая погиб священник из Тобольска. У мужчины осталась жена и 11 детей. Об этом сообщили на официальной странице Тобольской митрополии. «7 мая в зоне специальной военной операции погиб иерей Сергий Вайда. Там он проходил службу в звании начальника батальона инженерных войск», — сообщили в митрополии. Там сообщили, что мужчина учился в Тобольской духовной семинарии. Затем в Екатеринодарской семинарии, служил священником на Кубани. Последнее место служения — Канская епархия в Красноярском крае. У иерея осталась жена и 11 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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