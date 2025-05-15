Путин провел рабочую встречу в Кремле на фоне переговоров с Украиной

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На фоне переговоров в Стамбуле Путин проводит встречи в рабочем режиме
На фоне переговоров в Стамбуле Путин проводит встречи в рабочем режиме Фото:

На фоне переговоров между Россией и Украиной, которые вскоре должны начаться в Стамбуле, в Кремле состоялась рабочая встреча с участием президента РФ Владимира Путина. Российский лидер пообщался с Петром Фрадковым, занимающим пост председателя правления банка «ПСБ». Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Фрадков информировал Президента о деятельности банка по сопровождению гособоронзаказа и кредитованию предприятий оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале «Кремль. Новости».

Кроме того, Фрадков доложил Путину о реализуемых мерах поддержки ветеранов вооруженных конфликтов и работников оборонно-промышленного комплекса, в том числе о предоставлении льготной ипотеки. В отдельном порядке был рассмотрен вопрос развития небанковских сервисов.

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На фоне переговоров между Россией и Украиной, которые вскоре должны начаться в Стамбуле, в Кремле состоялась рабочая встреча с участием президента РФ Владимира Путина. Российский лидер пообщался с Петром Фрадковым, занимающим пост председателя правления банка «ПСБ». Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. «Фрадков информировал Президента о деятельности банка по сопровождению гособоронзаказа и кредитованию предприятий оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале «Кремль. Новости». Кроме того, Фрадков доложил Путину о реализуемых мерах поддержки ветеранов вооруженных конфликтов и работников оборонно-промышленного комплекса, в том числе о предоставлении льготной ипотеки. В отдельном порядке был рассмотрен вопрос развития небанковских сервисов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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