В Березовском (Свердловская область) таксист спас из горящей квартиры троих детей. Историей он поделился с telegram-каналом «Березовский. Сила БГО».
«Вышел за лекарствами в аптеку. Вижу, горит квартира на первом этаже. Дети кричат: „Помогите“. Я побежал, сразу прыгнул туда. Вытащил ребенка через окно. Потом сказали, что еще есть. Второго вытащил. Потом третий ребенок крикнул. Третьего вытащил», — рассказал Саид Шарипов.
Снаружи доставать детей мужчине помогали другие очевидцы. В горящую квартиру Саид заходил четыре раза. По его словам, внутри было сильное задымление.
«Никаких мыслей не было. Единственное — спасти детей», — поделился мужчина. У него самого есть жена и 6-летний ребенок.
Пожар произошел в Березовском 14 мая в одной из квартир пятиэтажки на Толбухина, 13. В этот момент внутри находились трое детей. Их мать всего на час отлучилась на работу по срочному вызову. По ее мнению, возгорание могло спровоцировать замыкание.
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