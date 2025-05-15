15 мая 2025

«Вытащил через окно»: свердловчанин рассказал, как спас троих детей из горящей квартиры. Видео

Свердловский таксист залез в горящую квартиру, чтобы спасти детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина четыре раза заходил в горящее помещение
Мужчина четыре раза заходил в горящее помещение Фото:

В Березовском (Свердловская область) таксист спас из горящей квартиры троих детей. Историей он поделился с telegram-каналом «Березовский. Сила БГО».

«Вышел за лекарствами в аптеку. Вижу, горит квартира на первом этаже. Дети кричат: „Помогите“. Я побежал, сразу прыгнул туда. Вытащил ребенка через окно. Потом сказали, что еще есть. Второго вытащил. Потом третий ребенок крикнул. Третьего вытащил», — рассказал Саид Шарипов.

Снаружи доставать детей мужчине помогали другие очевидцы. В горящую квартиру Саид заходил четыре раза. По его словам, внутри было сильное задымление.

«Никаких мыслей не было. Единственное — спасти детей», — поделился мужчина. У него самого есть жена и 6-летний ребенок.

Пожар произошел в Березовском 14 мая в одной из квартир пятиэтажки на Толбухина, 13. В этот момент внутри находились трое детей. Их мать всего на час отлучилась на работу по срочному вызову. По ее мнению, возгорание могло спровоцировать замыкание. 

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В Березовском (Свердловская область) таксист спас из горящей квартиры троих детей. Историей он поделился с telegram-каналом «Березовский. Сила БГО». «Вышел за лекарствами в аптеку. Вижу, горит квартира на первом этаже. Дети кричат: „Помогите“. Я побежал, сразу прыгнул туда. Вытащил ребенка через окно. Потом сказали, что еще есть. Второго вытащил. Потом третий ребенок крикнул. Третьего вытащил», — рассказал Саид Шарипов. Снаружи доставать детей мужчине помогали другие очевидцы. В горящую квартиру Саид заходил четыре раза. По его словам, внутри было сильное задымление. «Никаких мыслей не было. Единственное — спасти детей», — поделился мужчина. У него самого есть жена и 6-летний ребенок. Пожар произошел в Березовском 14 мая в одной из квартир пятиэтажки на Толбухина, 13. В этот момент внутри находились трое детей. Их мать всего на час отлучилась на работу по срочному вызову. По ее мнению, возгорание могло спровоцировать замыкание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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