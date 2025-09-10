Свердловского мэра наказали за долгий ответ жителю

Мэра Тугулымского муниципального округа оштрафовали за долгий ответ жителю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На мэра завели административное дело
На мэра завели административное дело Фото:

Главу Тугулымского муниципального округа (Свердловская область) Алексея Поздеева оштрафовали за долгий ответ местному жителю, который обратился с вопросом через официальный сайт администрации в апреле 2025-го. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«В нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан РФ“ ответ на обращение направлен главой Тугулымского муниципального округа местному жителю только в июне 2025 года, то есть с нарушением установленного законом 30-дневного срока», — пояснили там. Поздний ответ мэра зафиксировали в ходе проверки.

На Поздеева завели административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Суд назначил ему штраф в пять тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главу Тугулымского муниципального округа (Свердловская область) Алексея Поздеева оштрафовали за долгий ответ местному жителю, который обратился с вопросом через официальный сайт администрации в апреле 2025-го. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «В нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан РФ“ ответ на обращение направлен главой Тугулымского муниципального округа местному жителю только в июне 2025 года, то есть с нарушением установленного законом 30-дневного срока», — пояснили там. Поздний ответ мэра зафиксировали в ходе проверки. На Поздеева завели административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Суд назначил ему штраф в пять тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...