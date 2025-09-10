Свердловского мэра наказали за долгий ответ жителю

Главу Тугулымского муниципального округа (Свердловская область) Алексея Поздеева оштрафовали за долгий ответ местному жителю, который обратился с вопросом через официальный сайт администрации в апреле 2025-го. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«В нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан РФ“ ответ на обращение направлен главой Тугулымского муниципального округа местному жителю только в июне 2025 года, то есть с нарушением установленного законом 30-дневного срока», — пояснили там. Поздний ответ мэра зафиксировали в ходе проверки.
На Поздеева завели административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Суд назначил ему штраф в пять тысяч рублей.
