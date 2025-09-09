В Екатеринбурге продается футболка сборной России с чемпионата мира 2018 года. Стоимость комплекта с автографами игроков национальной команды составляет семь тысяч рублей.
«Форма сборной России с ЧМ 2018 от Adidas с автографами игроков сборной России», — говорится в объявлении на сайте Avito. Среди автографов можно заметить росписи капитана той команды Игоря Акинфеева, форварда Артема Дзюбы, Александра Головина, Марио Фернандеса, Дениса Чернышева и других футболистов. На сайте такие же футболки продаются за 20 тысяч рублей.
На Чемпионате мира по футболу в 2018 году, который также проходил в Екатеринбурге, сборная России дошла до четвертьфинала. Российская команда обыграла Испанию в 1/8 финала и встретилась с Хорватией в 1/4, проиграв по пенальти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!