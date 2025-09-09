09 сентября 2025

В Екатеринбурге продают футболки сборной России с ЧМ-2018 с автографами. Фото

Форма сборной России с ЧМ 2018 продается с автографами футболистов
В Екатеринбурге продается футболка сборной России с чемпионата мира 2018 года. Стоимость комплекта с автографами игроков национальной команды составляет семь тысяч рублей.

«Форма сборной России с ЧМ 2018 от Adidas с автографами игроков сборной России», — говорится в объявлении на сайте Avito. Среди автографов можно заметить росписи капитана той команды Игоря Акинфеева, форварда Артема Дзюбы, Александра Головина, Марио Фернандеса, Дениса Чернышева и других футболистов. На сайте такие же футболки продаются за 20 тысяч рублей.

На Чемпионате мира по футболу в 2018 году, который также проходил в Екатеринбурге, сборная России дошла до четвертьфинала. Российская команда обыграла Испанию в 1/8 финала и встретилась с Хорватией в 1/4, проиграв по пенальти.

