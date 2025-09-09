Арктический фронт обрушится на Свердловскую область

В Свердловской области 10 сентября ожидается похолодание из-за прохождения арктического фронта. Осадки будут небольшими, но на юге вечером возможен дождь умеренной интенсивности. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Затем через регион с севера на юг начнет проходить очередной холодный фронт, на этот раз арктический. Осадки на фронте преимущественно небольшие, вечером по югу области до умеренных... За фронтом на территорию области распространится арктическая воздушная масса», — сказано в прогнозе.
Ночью в области температура будет +5…+10 градусов, на севере и западе до +4. Днем воздух прогреется максимум до +16.
В Екатеринбурге ночью будет переменная облачность и температура от +7 до +9, днем облачно с прояснениями и до +14 градусов. Ветер ожидается северный и северо-западный 3–8 метров в секунду. Вечером также возможен дождь.
