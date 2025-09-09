Какие изменения ждут свердловских школьников при сдаче ОГЭ-2026

Глобальных изменений в структуре ОГЭ-2026 ждать не стоит, однако по нескольким дисциплинам имеются корректировки. Также неизменным остается требование к свердловским 9-классникам по прохождению в 10 классы — учащимся при сдаче ОГЭ нужно набрать необходимое количество баллов по профильным предметам, не ниже минимальных, рекомендованных Рособрнадзором. Чего ждать от ОГЭ в новом учебном году — читайте в материале URA.RU.
Изменения в структуре заданий
Русский язык
В заданиях с развернутыми ответами теперь разрешается допускать не более двух логических ошибок без потери балла. В сочинении-рассуждении при обосновании своего мнения требуется использовать предложенный текст, а не примеры из личного опыта.
В случае, когда ученик не набирает необходимый объем слов (раньше за сочинения объемом 100-139 слов действовали сниженные критерии за грамотность). Теперь, не набрав 140 слов за сочинение и изложение (каждое по 70 слов), ученик не получает баллы за все критерии грамотности.
Литература
По литературе увеличены максимальные баллы за задания. В частности, в вопросах из первой части с развернутым ответом нужно написать ответ с утверждением, приведя пример из текста, и объяснить, как именно он подтверждает мысль. Максимальный увеличен с четырех до пяти. В задании, где нужно сравнить два текста, изменения аналогичные. Максимальный балл за задание увеличен с 6 до 7. В задании с сочинением появился новый критерий «фактологическая точность», за который можно получить два балла. Общий балл за экзамен повышен с 37 до 39.
В экзамене по информатике с 2026 года больше не используется пакет офисных программ Microsoft Office. Из-за перехода на открытые и импортозамещающие программы для заданий 13 и 14 школьникам нужно будет использовать программу LibreOffice.
Другие предметы
В ОГЭ по географии поменялась очередность заданий. В биологии расширен список тем, в частности, появились вопросы, связанные с биологическими науками, профессиями и методами биологии. В ОГЭ по химии в задании 20 учащимся больше нельзя указывать вещества в свободной форме, теперь их требуется прописывать строго в соответствии с требованиями (надпись должна относиться к самому веществу или частице).
Как попасть в 10 класс
С 2025 года в Свердловской области и ряде других регионов для прохождения дальнейшего обучения в школе после сдачи ОГЭ необходимо набрать необходимое количество баллов, рекомендованных Рособрнадзором. В этом плане изменений в новом году ждать не стоит — с 9 класса ученики так же распределяются по профильным классам и сдают экзамены по профильным предметам.
В прошлом году для попадания в 10 класс нужно было набрать:
- для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 баллов по геометрии
- для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 баллов по геометрии;
- для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 баллов по геометрии.
Для поступления в 10-й класс школьникам требуется подать документы, успешно сдать ОГЭ и получить аттестат. Таким образом 9-классники выпускаются из школы и могут выбрать любую школу, где формируются 10-е классы. Итоговое решение об отборе школьников каждое учреждение принимает самостоятельно.
Например, в Екатеринбурге в 2025-2026 году в 10-е профильные классы принимали 166 школ. Классы естественнонаучного профиля были открыты в 56 школах, гуманитарного — в 71 школе, классы социально-экономического набирали 96 школ, технологического — 97 школ, универсальные классы есть только в 40 школах.
Что делать, если плохо сдал ОГЭ
Как рассказали URA.RU, в одной из сельских школ региона, изменения в основном коснулись именно городских детей, где есть проблемы с нехваткой мест. Школа в области принимает всех, кто успешно сдал ОГЭ, потому что как правило профильных классов не набирается и есть только универсальный класс.
В данный момент проходит передача ОГЭ — все кто «завалил» экзамен весной, имеют шанс после успешной пересдачи поступить в 10 класс или уйти в колледж. В случае если набор в сузы завершен, школа обязана принять ученика. Если и осенью школьник не справился с экзаменом, он может перейти на семейное обучение и попытаться сдать ОГЭ весной 2026 года. Для этого нужно прикрепиться к школе. Всего, как рассказал агентству источник, ОГЭ сейчас пересдают 9,5 тысяч свердловских школьников.
Чтобы помочь школьникам успешно сдать ОГЭ, уже в 8 классах учеников и родителей готовят к тому, что в 9 классе им нужно будет определиться, по какому профилю они будут готовы сдавать экзамены. «В связи с этим в начале были сложности, дети могли не набирать нужное количество баллов, из-за чего не попадали в 10-й класс. Теперь детей стараются готовить: проводят тестирование на профориентацию, проводят экскурсии, взаимодействуют с предприятиями. Дети даже получают удостоверения о пройденном курсе», — рассказал URA.RU президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев. Однако, по его словам, школы столкнулись с проблемой нехватки преподавателей по конкретным профилям.
