Тысячи единиц оружия отобрали у свердловчан

Административный протокол завели на 908 владельцев оружия
Административный протокол завели на 908 владельцев оружия

У жителей Свердловской области с начала 2025 года изъяли 2,2 тысячи единиц оружия, большую часть из которых отобрали из-за нарушений сроков перерегистрации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Изъято у граждан более 2200 единиц оружия, из которых 1500 — за допущенные нарушения», — пояснили там. Всего на владельцев оружия составили 908 административных протоколов.

На учете у подразделения находятся владельцы, у которых истек срок действия разрешительных документов, а заявления на продление или добровольный отказ от оружия не поступали. В Росгвардии призвали регулярно проверять регистрации.

