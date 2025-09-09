Из Екатеринбурга в Алтайский край отправили более тысячи цыплят

Из Екатеринбурга в Алтайский край отправили 1120 суточных цыплят. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Под контролем специалистов Уральского межрегионального управления Россельхознадзора из Екатеринбурга была произведена доставка партии суточных цыплят общим количеством 1120 голов в направлении Алтайского края... Для отправки были подготовлены специальные контейнеры, обеспечивающие безопасность животных и соблюдение необходимых условий перевозки», — сообщили на сайте ведомства.
По данным Россельхознадзора, перевозка животных осуществлялась с соблюдением всех ветеринарных и санитарно-эпидемиологических требований. Цыплята также прошли обязательный осмотр, чтобы подтвердить их качество и здоровье.
В ходе надзорных мероприятий специалисты не выявили нарушений или несоответствий регламентам. Ведомство отметило, что ветеринарные документы и осмотр животных помогают предотвращать инфекции и снижают риски для животноводства региона.
