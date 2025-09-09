В екатеринбургском аэропорту Кольцово 10 сентября перенесли рейс WZ-1047 в Саратов из-за угрозы атаки БПЛА. Временные ограничения в аэропорту Гагарин вводили для обеспечения безопасности полетов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром „ушел“ один самолет», — следует из сообщения. На данный момент ограничения сняты.
Судя по онлайн-табло Кольцово, вылет самолета авиакомпании Red Wings должен был состояться в 12:40. Однако его перенесли на 14:00.
Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Саратова ввели утром 10 сентября. Задержки и отмены авиарейсов были и в других российских аэропортах. Причиной сбоев в расписании стала ночная атака беспилотных летательных аппаратов на Сочи, а также введенные ограничения на полеты в воздушном пространстве над Нижним Новгородом и густой туман в Чите. Подробнее о текущей ситуации в воздушных гаванях — в материале URA.RU.
