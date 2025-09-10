Wildberries засудил свердловского бизнесмена на сотни тысяч рублей

Бизнесмен из Каменска-Уральского проиграл суд Wildberries на 700 тысяч рублей
Продавец нарушил условия договора с компанией
Продавец нарушил условия договора с компанией

Интернет-магазин Wildberries взыскал с продавца из Каменска-Уральского (Свердловская область) более 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Красногорский райсуд Каменска-Уральского удовлетворил иск компании Wildberries к местному предпринимателю. Общая сумма задолженности составила 728 209 рублей 30 копеек. Дополнительно с предпринимателя взысканы судебные расходы в размере 19 564 рублей за оплату госпошлины», — пояснили в инстанции.

Дело в том, что продавец нарушил условия договора с компанией. Он не оплатил услуги логистики, хранения товаров и штрафные санкции.

