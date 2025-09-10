Wildberries засудил свердловского бизнесмена на сотни тысяч рублей

Интернет-магазин Wildberries взыскал с продавца из Каменска-Уральского (Свердловская область) более 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Красногорский райсуд Каменска-Уральского удовлетворил иск компании Wildberries к местному предпринимателю. Общая сумма задолженности составила 728 209 рублей 30 копеек. Дополнительно с предпринимателя взысканы судебные расходы в размере 19 564 рублей за оплату госпошлины», — пояснили в инстанции.
Дело в том, что продавец нарушил условия договора с компанией. Он не оплатил услуги логистики, хранения товаров и штрафные санкции.
