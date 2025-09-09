Владельцы ТЦ «Мега» отказались от планов на вторую очередь

Собственники торгового центра «Мега» в Екатеринбурге решили не расширять площадку, так как на данный момент такой потребности нет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТЦ, а управляющая объектом Светлана Лансфорд подтвердила, что планов по развитию проекта пока нет.
«При планировании расширений торговых центров мы ориентируемся на потребности посетителей и арендаторов, а также на конъюнктуру рынка. Строительство второй очереди было приостановлено еще предыдущим владельцем. В настоящее время необходимости в расширении торгового центра нет», — сообщили в пресс-службе «Меги».
В мае 2024-го URA.RU рассказывало, что мэрия Екатеринбурга выдала разрешение на строительство второй очереди. Планировалось, что до декабря 2028 года на территории появится объект для гипермаркета OBI с парковкой. Новый и существующие корпуса должны были соединиться галереей с восточной стороны здания.
