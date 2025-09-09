09 сентября 2025

Владельцы ТЦ «Мега» отказались от планов на вторую очередь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потребности в расширении ТЦ на данный момент нет
Потребности в расширении ТЦ на данный момент нет Фото:

Собственники торгового центра «Мега» в Екатеринбурге решили не расширять площадку, так как на данный момент такой потребности нет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТЦ, а управляющая объектом Светлана Лансфорд подтвердила, что планов по развитию проекта пока нет.

«При планировании расширений торговых центров мы ориентируемся на потребности посетителей и арендаторов, а также на конъюнктуру рынка. Строительство второй очереди было приостановлено еще предыдущим владельцем. В настоящее время необходимости в расширении торгового центра нет», — сообщили в пресс-службе «Меги».

В мае 2024-го URA.RU рассказывало, что мэрия Екатеринбурга выдала разрешение на строительство второй очереди. Планировалось, что до декабря 2028 года на территории появится объект для гипермаркета OBI с парковкой. Новый и существующие корпуса должны были соединиться галереей с восточной стороны здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Собственники торгового центра «Мега» в Екатеринбурге решили не расширять площадку, так как на данный момент такой потребности нет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТЦ, а управляющая объектом Светлана Лансфорд подтвердила, что планов по развитию проекта пока нет. «При планировании расширений торговых центров мы ориентируемся на потребности посетителей и арендаторов, а также на конъюнктуру рынка. Строительство второй очереди было приостановлено еще предыдущим владельцем. В настоящее время необходимости в расширении торгового центра нет», — сообщили в пресс-службе «Меги». В мае 2024-го URA.RU рассказывало, что мэрия Екатеринбурга выдала разрешение на строительство второй очереди. Планировалось, что до декабря 2028 года на территории появится объект для гипермаркета OBI с парковкой. Новый и существующие корпуса должны были соединиться галереей с восточной стороны здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...