09 сентября 2025

На базе УзГА будут обучать летать на новом самолете «Байкал»

УзГА создаст учебный центр для подготовки кадров на самолет «Байкал»
ЛМС-901 «Байкал» заменит устаревшие Ан-2
ЛМС-901 «Байкал» заменит устаревшие Ан-2

На базе Уральского завода гражданской авиации (УзГА, Екатеринбург) создадут учебный центр для подготовки кадров на легкий многоцелевой самолет «Байкал». Обучать будут авиационный и наземный персонал, рассказали в пресс-службе предприятия.

«В центре пилоты и другие авиационные специалисты смогут проходить как теоретическую, так и практическую переподготовку на самолет ЛМС-901 „Байкал“», — пояснили там. Там оборудуют учебно-компьютерные классы с современной техникой.

Для каждой категории специалистов разработают отдельные программы. Целью создания центра называют обеспечение быстрого и качественного перехода персонала к работе с новым самолетом, а также получение допусков для эксплуатации и обслуживания воздушного судна.

Проект по созданию ЛМС-901 «Байкал» реализуется на УзГА с 2019 года и должен заменить устаревшие Ан-2. За последние годы он сталкивался с трудностями и увеличением стоимости, а сроки серийного производства неоднократно сдвигались, несмотря на поручение президента РФ Владимира Путина ускорить запуск. Власти региона и Минпромторг регулярно инспектируют завод и заявляют о продолжении работ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал сроки выпуска самолетов. Они должны быть готовы к запуску в серию в декабре 2026. Предприятие уже заключило соглашение о поставке 50 «Байкалов» авиакомпании авиационного альянса «Аэрохимфлот».

