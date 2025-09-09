На базе УзГА будут обучать летать на новом самолете «Байкал»

На базе Уральского завода гражданской авиации (УзГА, Екатеринбург) создадут учебный центр для подготовки кадров на легкий многоцелевой самолет «Байкал». Обучать будут авиационный и наземный персонал, рассказали в пресс-службе предприятия.
«В центре пилоты и другие авиационные специалисты смогут проходить как теоретическую, так и практическую переподготовку на самолет ЛМС-901 „Байкал“», — пояснили там. Там оборудуют учебно-компьютерные классы с современной техникой.
Для каждой категории специалистов разработают отдельные программы. Целью создания центра называют обеспечение быстрого и качественного перехода персонала к работе с новым самолетом, а также получение допусков для эксплуатации и обслуживания воздушного судна.
Проект по созданию ЛМС-901 «Байкал» реализуется на УзГА с 2019 года и должен заменить устаревшие Ан-2. За последние годы он сталкивался с трудностями и увеличением стоимости, а сроки серийного производства неоднократно сдвигались, несмотря на поручение президента РФ Владимира Путина ускорить запуск. Власти региона и Минпромторг регулярно инспектируют завод и заявляют о продолжении работ.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал сроки выпуска самолетов. Они должны быть готовы к запуску в серию в декабре 2026. Предприятие уже заключило соглашение о поставке 50 «Байкалов» авиакомпании авиационного альянса «Аэрохимфлот».
