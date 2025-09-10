Мэра Екатеринбурга научат эвакуироваться

Учения на случай теракта, а также обнаружения посторонних лиц и подозрительных предметов, пройдут в Екатеринбурге с участием мэра Алексея Орлова, глав районов и муниципальных служащих. Постановление об этом подписал глава города. Документ размещен на сайте мэрии.
«Основными задачами проведения тренировки является совершенствование практических навыков главы Екатеринбурга, глав администраций районов и руководителей муниципальных учреждений при организации мероприятий в условиях совершения или угрозы совершения террористического акта, включая обеспечение безопасной и своевременной эвакуации муниципальных служащих из зданий», — говорится в документе. Учения длятся в среднем около шести часов. И проводятся один раз в полгода.
Тренировки могут пройдут при участии нацгвардии, МВД, МЧС. С чиновниками на рабочих местах отработают способы защиты при угрозе теракта, научат осматривать помещения на предмет бесхозных вещей и подозрительных предметов. А также расскажут, как действовать при получении сообщений о минировании здания. Плюс ко всему, будет проведена учебная эвакуация. После чего руководители тренировок должны проверить, не осталось ли кого-то в здании. И провести итоговое совещание по выявлению недостатков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!