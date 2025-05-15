15 мая 2025

В тобольской школе появилась мемориальная доска в честь погибшего на СВО выпускника

В Тобольске установили мемориальную доску погибшему на СВО Сергею Галкину
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб в зоне СВО 7 ноября 2023 года
Мужчина погиб в зоне СВО 7 ноября 2023 года Фото:

В гимназии имени Н.Д. Лицмана Тобольска открыли мемориальную доску в честь выпускника Сергея Галкина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин.

«В гимназии имени Н.Д. Лицмана собрались офицеры, ветераны, учителя и школьники, чтобы вспомнить подвиг Сергея Галкина — выпускника, солдата, героя, жителя Тобольска. На стене родной гимназии теперь останется память о нем: торжественно открыта мемориальная доска в честь воина, погибшего в ходе специальной военной операции», — указано в публикации мэра Тобольска.

Сергей Галкин — уроженец села Куларово Вагайского района — учился в гимназии с 1989 по 1993 год, а осенью 2022 года был мобилизован и отправился на фронт. В зоне проведения СВО он получил должность гранатометчика. В мае 2023 года был ранен, однако не прекратил исполнять служебные обязанности. За проявленные храбрость и самоотверженность тюменец был удостоен медали «За воинскую доблесть» II степени.

7 ноября 2023 года Сергей Галкин погиб во время выполнения боевого задания в ДНР. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Тюменец погиб во время выполнения боевых задач СВО на территории ДНР
Тюменец погиб во время выполнения боевых задач СВО на территории ДНР
Фото:

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В гимназии имени Н.Д. Лицмана Тобольска открыли мемориальную доску в честь выпускника Сергея Галкина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин. «В гимназии имени Н.Д. Лицмана собрались офицеры, ветераны, учителя и школьники, чтобы вспомнить подвиг Сергея Галкина — выпускника, солдата, героя, жителя Тобольска. На стене родной гимназии теперь останется память о нем: торжественно открыта мемориальная доска в честь воина, погибшего в ходе специальной военной операции», — указано в публикации мэра Тобольска. Сергей Галкин — уроженец села Куларово Вагайского района — учился в гимназии с 1989 по 1993 год, а осенью 2022 года был мобилизован и отправился на фронт. В зоне проведения СВО он получил должность гранатометчика. В мае 2023 года был ранен, однако не прекратил исполнять служебные обязанности. За проявленные храбрость и самоотверженность тюменец был удостоен медали «За воинскую доблесть» II степени. 7 ноября 2023 года Сергей Галкин погиб во время выполнения боевого задания в ДНР. Посмертно награжден Орденом Мужества.
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