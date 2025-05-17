17 мая 2025

В Мотовилихинском районе Перми у трамвайного кольца построят ТЦ в стиле XIX века

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На объекте уже забили сваи (архивное фото)
На объекте уже забили сваи (архивное фото) Фото:

В Перми на территории микрорайона Висим приступили к возведению торгового центра. По задумке авторов проекта, здание по улице Пролетарской, 32 будет выполнен в архитектурном стиле второй половины XIX века.

«Новый ТЦ разместится на территории объектов культурного наследия — „Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение“ и „Поселок Мотовилихинского завода“ На стройплощадке уже забиты сваи», — отмечают корреспонденты издания «Коммерсант-Прикамье».

Заказчиком выступает ООО «Евразия», разрешение на возведение объекта выдали в ноябре 2024 года. Согласно проекту, торговый центр будет двухэтажным. По мнению экспертов, которых опросило СМИ, фасады выполнят в эклектичном стиле, что соответствует общей картине окружающей застройки с элементами провинциальной исторической архитектуры.

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В Перми на территории микрорайона Висим приступили к возведению торгового центра. По задумке авторов проекта, здание по улице Пролетарской, 32 будет выполнен в архитектурном стиле второй половины XIX века. «Новый ТЦ разместится на территории объектов культурного наследия — „Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение“ и „Поселок Мотовилихинского завода“ На стройплощадке уже забиты сваи», — отмечают корреспонденты издания «Коммерсант-Прикамье». Заказчиком выступает ООО «Евразия», разрешение на возведение объекта выдали в ноябре 2024 года. Согласно проекту, торговый центр будет двухэтажным. По мнению экспертов, которых опросило СМИ, фасады выполнят в эклектичном стиле, что соответствует общей картине окружающей застройки с элементами провинциальной исторической архитектуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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