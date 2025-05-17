В Перми на территории микрорайона Висим приступили к возведению торгового центра. По задумке авторов проекта, здание по улице Пролетарской, 32 будет выполнен в архитектурном стиле второй половины XIX века.
«Новый ТЦ разместится на территории объектов культурного наследия — „Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение“ и „Поселок Мотовилихинского завода“ На стройплощадке уже забиты сваи», — отмечают корреспонденты издания «Коммерсант-Прикамье».
Заказчиком выступает ООО «Евразия», разрешение на возведение объекта выдали в ноябре 2024 года. Согласно проекту, торговый центр будет двухэтажным. По мнению экспертов, которых опросило СМИ, фасады выполнят в эклектичном стиле, что соответствует общей картине окружающей застройки с элементами провинциальной исторической архитектуры.
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