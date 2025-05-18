Тюменцам предлагают подработку с зарплатой до 250 тысяч рублей

Жителям Тюменской области предлагают в качестве подработки собирать заказы дубайского шоколада и устанавливать межкомнатные двери. Работодатели гарантируют заплату свыше 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru.
"В мае в Тюменской области работодатели открыли более 700 вакансий с различными вариантами частичной занятости, подходящей для подработки. В том числе это работа по выходным, по вечерам и в любое свободное время <...> Можно найти и нестандартные варианты подработки: установщик межкомнатных дверей, от 180 до 250 тысяч рублей за месяц, на руки, сборщик заказов дубайского шоколада, от 101 тысячи за месяц", — сообщили в компании.
Также среди интересных подработок для тюменцев — менеджер по аренде спортивных помещений (до 150 тысяч), управляющий детской театральной студией (до 65 тысяч) и специалист по уходу за животным (от 500 до 2 000 рублей). 16% вакансий приходится на продавцов, 10% — на курьеров. Также частичную подработку предлагают врачам, так как из-за дефицита сотрудников работодатели готовы нанимать их на гибких условиях.
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