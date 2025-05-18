18 мая 2025
17 мая 2025

Тюменцам предлагают подработку с зарплатой до 250 тысяч рублей

Тюменцам предложили зарабатывать более 100 тысяч рублей, собирая заказы шоколада
© Служба новостей «URA.RU»
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Сборщики заказов дубайского шоколада могут зарабатывать до 100 тысяч
Сборщики заказов дубайского шоколада могут зарабатывать до 100 тысяч Фото:

Жителям Тюменской области предлагают в качестве подработки собирать заказы дубайского шоколада и устанавливать межкомнатные двери. Работодатели гарантируют заплату свыше 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru.

"В мае в Тюменской области работодатели открыли более 700 вакансий с различными вариантами частичной занятости, подходящей для подработки. В том числе это работа по выходным, по вечерам и в любое свободное время <...> Можно найти и нестандартные варианты подработки: установщик межкомнатных дверей, от 180 до 250 тысяч рублей за месяц, на руки, сборщик заказов дубайского шоколада, от 101 тысячи за месяц", — сообщили в компании.

Также среди интересных подработок для тюменцев — менеджер по аренде спортивных помещений (до 150 тысяч), управляющий детской театральной студией (до 65 тысяч) и специалист по уходу за животным (от 500 до 2 000 рублей). 16% вакансий приходится на продавцов, 10% — на курьеров. Также частичную подработку предлагают врачам, так как из-за дефицита сотрудников работодатели готовы нанимать их на гибких условиях.

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Жителям Тюменской области предлагают в качестве подработки собирать заказы дубайского шоколада и устанавливать межкомнатные двери. Работодатели гарантируют заплату свыше 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru. "В мае в Тюменской области работодатели открыли более 700 вакансий с различными вариантами частичной занятости, подходящей для подработки. В том числе это работа по выходным, по вечерам и в любое свободное время <...> Можно найти и нестандартные варианты подработки: установщик межкомнатных дверей, от 180 до 250 тысяч рублей за месяц, на руки, сборщик заказов дубайского шоколада, от 101 тысячи за месяц", — сообщили в компании. Также среди интересных подработок для тюменцев — менеджер по аренде спортивных помещений (до 150 тысяч), управляющий детской театральной студией (до 65 тысяч) и специалист по уходу за животным (от 500 до 2 000 рублей). 16% вакансий приходится на продавцов, 10% — на курьеров. Также частичную подработку предлагают врачам, так как из-за дефицита сотрудников работодатели готовы нанимать их на гибких условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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