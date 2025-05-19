Путин подписал указ об отслеживании иностранного вреда России

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Путин подписал указ о мониторинге вреда, причиняемого России другими странами
Путин подписал указ о мониторинге вреда, причиняемого России другими странами Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого иностранными государствами и организациями Российской Федерации. Документ был опубликован 19 мая 2025 года на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить порядок осуществления органами прокуратуры Российской Федерации государственного мониторинга вреда, причиненного иностранными источниками», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Отмечается также потребность в создании реестра информации о нанесенном вреде, а также в установлении перечня включаемых в него данных. Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого иностранными государствами и организациями Российской Федерации. Документ был опубликован 19 мая 2025 года на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить порядок осуществления органами прокуратуры Российской Федерации государственного мониторинга вреда, причиненного иностранными источниками», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Отмечается также потребность в создании реестра информации о нанесенном вреде, а также в установлении перечня включаемых в него данных. Указ вступает в силу со дня его подписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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