Путин подписал указ об отслеживании иностранного вреда России

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого иностранными государствами и организациями Российской Федерации. Документ был опубликован 19 мая 2025 года на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить порядок осуществления органами прокуратуры Российской Федерации государственного мониторинга вреда, причиненного иностранными источниками», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Отмечается также потребность в создании реестра информации о нанесенном вреде, а также в установлении перечня включаемых в него данных. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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