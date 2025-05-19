Бойцов СВО из Тобольска наградили медалями и орденами посмертно

Четверо военнослужащих из Тобольска были награждены посмертно. За проявленные на СВО мужество и героизм Павел Боровников и Константин Кондратенко представлены к орденам Мужества, Рустан Альмяшев — к медали второй степени «За храбрость», а Николай Быков — к медали «За спасение погибавших». Глава города Петр Вагин лично передал награды семьям погибших.
«С глубокой скорбью передали награды семьям наших земляков, погибших при исполнении воинского долга. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награжден рядовой Боровиков Павел Петрович… Орденом Мужества посмертно награжден ефрейтор Кондратенко Константин Григорьевич… Медалью „За храбрость“ второй степени награжден рядовой Альмяшев Рустам Рифгатович… Медалью „За спасение погибавших“ награжден ефрейтор Быков Николай Сергеевич», — написал Вагин в своем telegram-канале.
Он добавил, что Боровников служил стрелком в мотострелковой роте, Кондратенко -разведчиком-снайпером в разведывательном взводе, Альмяшев — командиром взвода в штурмовой роте «В», а Быков — водителем в мотостерлковом взводе. Мэр сказал, что они навсегда останутся в сердцах тоболяков, как пример мужества, веры и героизма.
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