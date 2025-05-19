В центре Тюмени из-за аварии на объекте «Россетей» пропал свет В центре Тюмени в 9:30 утра из-за аварии на подстанции АО «Россети Тюмень» отключилось электричество. Об этом сообщают городские социальные сети. URA.RU направило запрос руководству компании, ответ ожидается.
«В центре Тюмени пропал свет. На Максима Горького не работали светофоры», — пишут в telegram-каналах городские издания. Отключение первой секции 10 киловольт произошло на подстанции Загородная АО «Россети Тюмень».
Последствиями стали перебои в подаче энергии в нескольких районах Тюмени. Отмечается, что из-за отключения без света остались жилые дома и социальные объекты — драмтеатр, музеи, школы, медицинские учреждения. «В настоящий момент снабжение части абонентов силами СУЭНКО восстановлено — их перевели на резервные линии электропередач. Восстановительные работы продолжаются», — сообщает СУЭНКО в своем telegram-канале.
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