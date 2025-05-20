Следователь выехал к месту ЧП, где пермяк сорвался с дамбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи краевого управления организовали проверку
Следователи краевого управления организовали проверку Фото:

К месту, где пермяк сорвался с дамбы, выехал оперативник СУ СКР по Пермскому краю. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба силового ведомства.

«Следователь СКР выехал на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили собеседники информационного агентства.

О ЧП на средней дамбе в Перми URA.RU сообщало ранее. Предположительно, все произошло во второй половине дня 20 мая. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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К месту, где пермяк сорвался с дамбы, выехал оперативник СУ СКР по Пермскому краю. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба силового ведомства. «Следователь СКР выехал на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили собеседники информационного агентства. О ЧП на средней дамбе в Перми URA.RU сообщало ранее. Предположительно, все произошло во второй половине дня 20 мая. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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