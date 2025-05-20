Следователь выехал к месту ЧП, где пермяк сорвался с дамбы

Следователи краевого управления организовали проверку
К месту, где пермяк сорвался с дамбы, выехал оперативник СУ СКР по Пермскому краю. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба силового ведомства.
«Следователь СКР выехал на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили собеседники информационного агентства.
О ЧП на средней дамбе в Перми URA.RU сообщало ранее. Предположительно, все произошло во второй половине дня 20 мая. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
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