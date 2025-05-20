В Перми подросток сорвался с дамбы

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В Перми под средней дамбой нашли подростка. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«ЧП на дамбе по улице Бульвара Гагрина. С человеком (предположительно, подростком) беседовали очевидцы, но ничего не вышло. Он — на земле», — рассказали собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в минздрав региона, полицию и СК. Вероятно, все произошло во второй половине дня. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.

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В Перми под средней дамбой нашли подростка. Об этом URA.RU сообщили читатели. «ЧП на дамбе по улице Бульвара Гагрина. С человеком (предположительно, подростком) беседовали очевидцы, но ничего не вышло. Он — на земле», — рассказали собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в минздрав региона, полицию и СК. Вероятно, все произошло во второй половине дня. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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