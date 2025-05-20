В Перми подросток сорвался с дамбы

Причины ЧП устанавливаются
В Перми под средней дамбой нашли подростка. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«ЧП на дамбе по улице Бульвара Гагрина. С человеком (предположительно, подростком) беседовали очевидцы, но ничего не вышло. Он — на земле», — рассказали собеседники агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в минздрав региона, полицию и СК. Вероятно, все произошло во второй половине дня. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.
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