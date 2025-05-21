На что мечтают накопить тюменские курьеры. Скрин

Курьеры из Тюмени копят на дом и психолога
© Служба новостей «URA.RU»
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Курьеры мечтают о крупных покупках
Курьеры мечтают о крупных покупках Фото:

Курьеры из Тюмени мечтают накопить на собственный бизнес, машину или учебу. Из необычных желаний — оплатить психолога и свадьбу. О чем еще грезят сотрудники службы доставок — в подборке URA.RU.

В популярных службах доставок курьеры могут указать свои цели, ради чего они ходят на работу. Заказчик же может увидеть то, о чем грезят доставщики, сразу после получения товара. При этом клиент может расщедриться и перевести чаевые.

Среди пожеланий есть обычные цели, а есть неординарные. Самые распространенные хотелки курьеров:

накопить на путешествие;

открыть собственный бизнес;

оплатить учебу;

купить машину.

Из необычных пожеланий корреспондентами агентства была отмечена цель накопить на психолога и оплатить путешествие в Париж. Еще тюменские курьеры хотят купить дом родителям, а себе — квартиру.

По данным аналитиков hh.ru, зарплаты курьеров входят в десятку самых высокооплачиваемых в Тюмени. При этом количество вакансий ежедневно растет. На сайтах по поиску работы сотрудникам доставок предлагают зарплаты от 80 до 150 тысяч рублей в зависимости от количества рабочих часов и смен.

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Курьеры из Тюмени мечтают накопить на собственный бизнес, машину или учебу. Из необычных желаний — оплатить психолога и свадьбу. О чем еще грезят сотрудники службы доставок — в подборке URA.RU. В популярных службах доставок курьеры могут указать свои цели, ради чего они ходят на работу. Заказчик же может увидеть то, о чем грезят доставщики, сразу после получения товара. При этом клиент может расщедриться и перевести чаевые. Среди пожеланий есть обычные цели, а есть неординарные. Самые распространенные хотелки курьеров: накопить на путешествие; открыть собственный бизнес; оплатить учебу; купить машину. Из необычных пожеланий корреспондентами агентства была отмечена цель накопить на психолога и оплатить путешествие в Париж. Еще тюменские курьеры хотят купить дом родителям, а себе — квартиру. По данным аналитиков hh.ru, зарплаты курьеров входят в десятку самых высокооплачиваемых в Тюмени. При этом количество вакансий ежедневно растет. На сайтах по поиску работы сотрудникам доставок предлагают зарплаты от 80 до 150 тысяч рублей в зависимости от количества рабочих часов и смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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