Курьеры из Тюмени мечтают накопить на собственный бизнес, машину или учебу. Из необычных желаний — оплатить психолога и свадьбу. О чем еще грезят сотрудники службы доставок — в подборке URA.RU.
В популярных службах доставок курьеры могут указать свои цели, ради чего они ходят на работу. Заказчик же может увидеть то, о чем грезят доставщики, сразу после получения товара. При этом клиент может расщедриться и перевести чаевые.
Среди пожеланий есть обычные цели, а есть неординарные. Самые распространенные хотелки курьеров:
накопить на путешествие;
открыть собственный бизнес;
оплатить учебу;
купить машину.
Из необычных пожеланий корреспондентами агентства была отмечена цель накопить на психолога и оплатить путешествие в Париж. Еще тюменские курьеры хотят купить дом родителям, а себе — квартиру.
По данным аналитиков hh.ru, зарплаты курьеров входят в десятку самых высокооплачиваемых в Тюмени. При этом количество вакансий ежедневно растет. На сайтах по поиску работы сотрудникам доставок предлагают зарплаты от 80 до 150 тысяч рублей в зависимости от количества рабочих часов и смен.
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