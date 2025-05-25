Выпускники в Ноябрьске будут танцевать под песни популярной группы из Санкт-Петербурга

Выпускники школ Ноябрьска отметят окончание учебы под песни Виктора Цоя в исполнении группы «Виктор» из Санкт-Петербурга. Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, коллектив примет участие в городском выпускном празднике «Территория выпуска — 2025», который пройдет 21 июня в спорткомплексе «Зенит».
«Цена договора включает агентское вознаграждение исполнителя, гонорар за выступление артистов, стоимость транспортных расходов (авиаперелетов) на доставку артистов к месту проведения мероприятия и обратно; обеспечение исполнения бытового райдера артистов, их проживание», — говорится в условиях контракта. Стоимость договора составляет 950 тысяч рублей.
Согласно информации в документации, подрядчику предстоит обеспечить не только техническое сопровождение, но и бытовые условия для артистов. Группа «Виктор» известна исполнением легендарных хитов группы «Кино» и Виктора Цоя.
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