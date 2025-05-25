25 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025

Выпускники в Ноябрьске будут танцевать под песни популярной группы из Санкт-Петербурга

В Ноябрьске на «Территории выпуска — 2025» выступит группа «Виктор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники Ноябрьска простятся со школой под песни Цоя
Выпускники Ноябрьска простятся со школой под песни Цоя Фото:

Выпускники школ Ноябрьска отметят окончание учебы под песни Виктора Цоя в исполнении группы «Виктор» из Санкт-Петербурга. Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, коллектив примет участие в городском выпускном празднике «Территория выпуска — 2025», который пройдет 21 июня в спорткомплексе «Зенит».

«Цена договора включает агентское вознаграждение исполнителя, гонорар за выступление артистов, стоимость транспортных расходов (авиаперелетов) на доставку артистов к месту проведения мероприятия и обратно; обеспечение исполнения бытового райдера артистов, их проживание», — говорится в условиях контракта. Стоимость договора составляет 950 тысяч рублей.

Согласно информации в документации, подрядчику предстоит обеспечить не только техническое сопровождение, но и бытовые условия для артистов. Группа «Виктор» известна исполнением легендарных хитов группы «Кино» и Виктора Цоя.

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Выпускники школ Ноябрьска отметят окончание учебы под песни Виктора Цоя в исполнении группы «Виктор» из Санкт-Петербурга. Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, коллектив примет участие в городском выпускном празднике «Территория выпуска — 2025», который пройдет 21 июня в спорткомплексе «Зенит». «Цена договора включает агентское вознаграждение исполнителя, гонорар за выступление артистов, стоимость транспортных расходов (авиаперелетов) на доставку артистов к месту проведения мероприятия и обратно; обеспечение исполнения бытового райдера артистов, их проживание», — говорится в условиях контракта. Стоимость договора составляет 950 тысяч рублей. Согласно информации в документации, подрядчику предстоит обеспечить не только техническое сопровождение, но и бытовые условия для артистов. Группа «Виктор» известна исполнением легендарных хитов группы «Кино» и Виктора Цоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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