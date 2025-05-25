В Тюмени нашли самого богатого директора колледжа

В Тюмени самая большая среднемесячная зарплата среди директоров ссузов по итогам 2024 года оказалась у руководителя «Тюменского колледжа производственных и социальных технологий» Тамары Шпак — 351 тысяча рублей. На втором месте директор «Физико-математической школы» Наталья Фомичева с зарплатой 338 тысяч рублей. Информация содержится в отчетных документах, имеющихся в распоряжении URA.RU.
«Информация о среднемесячной заработной плате руководителей федеральных учреждений и государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России, за 2024 год. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области „Тюменский колледж производственных и социальных технологий“, директор — Шпак Тамара Евгеньевна, среднемесячная заработная плата — 351 196 рублей», — указано в документе.
Также выше трехсот тысяч рублей в прошлом году зарабатывали руководитель техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Марина Галанина (325 тысяч), ректор областного государственного института развития регионального образования Вера Соловьева (317 тысяч) и директор техникума строительной индустрии и городского хозяйства Елена Путра (302 тысячи). Самая маленькая зарплата в размере 164 тысяч у руководителя «Голышмановского агропедагогического колледжа» Евгения Кибарова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!