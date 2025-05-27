С начала мая по центру Тюмени начали ездить белые джипы с зелеными надписями и маячками, которые сразу вызвали огромный интерес у жителей. Завидев надпись «Фотовидеофиксация» на двери, некоторые водители в панике сбавляют скорость, уступают дорогу и забывают о любой маневренности. Корреспондент URA.RU решила выяснить, что это за автомобили-кошмары для нарушителей ПДД, и прокатиться на одном из них в рамках рубрики «Проверено на себе».
Белые и грозные на страже парковок
Эти машины заметить невозможно — белые «Москвичи» с черно-зелеными полосами и надписью «Фотовидеофиксация» на борту. Сверху — оранжевые проблесковые маячки, а внутри — настоящая видеостудия по борьбе с нарушителями. Вся начинка направлена на одно: ловить неправильно припарковавшихся водителей.
В день по городу ездят четыре таких авто, работают они с 9:00 до 18:00 по будням. Наш утренний рейд начался от здания мэрии, откуда машины разъезжают на стартовые точки.
В одном из авто нас ждал опытный водитель Сергей — он и стал нашим гидом. Правда, не на весь рабочий день, а всего лишь на час.
В салоне стоят камеры, направленные на дороги, и мониторы. На них выводятся номера всех злостных нарушителей ПДД с наименованием улиц, где их и поймали.
Машины ездят по четырем маршрутам, все они проходят через платные парковки на центральных улицах — от Перекопской до Профсоюзной, от 25 лет Октября до Герцена. Нам достался путь по Герцена, Орджоникидзе, Первомайской и Ленина.
Сергей рассказал, что в среднем одна поездка занимает 35-45 минут, но в час пик может длиться целый час. После одного круга у водителей наступает небольшой перерыв — покурить, кофе попить или встретиться поболтать с другими водителями. И так до вечера.
«Меня только не снимай»
Основная задача этих авто — выявлять нарушения правил парковки. Видеозаписи передаются напрямую в ГАИ, где уже решают, выписывать ли штраф. Наказать могут за стоянку вторым рядом, на тротуарах, под запрещающим знаком, на пешеходных переходах, автобусных остановках, газонах. И за первые дни патрулирования (5-7 мая) тюменцам выписали около 1 200 штрафов (размер одного варьируется от 500 до 2500 рублей).
Машины также снимают все автомобили на платных парковках. Это необходимо для того, чтобы выявить неплательщиков. Наш водитель рассказал, что хитрые тюменцы даже снимают номера или накрывают их тряпками — деньги за стоянку платить не хочется, а штраф получать — тем более. Но сделать пока с этим ничего не могут — не пойдешь же посреди поездки искать владельцев машин.
Сергей добавил, что иногда любопытные жители подходят к водителям машин и спрашивают, чем же они занимаются. Бывали и случаи, когда участники дорожного движения настоятельно просили их не снимать. Один из таких уверял, что он оформлял ДТП, поэтому в нарушители его записывать не надо. Встречалось, что жители не знали, что они припарковались на платной стоянке. В такой ситуации часто оказываются приезжие. Но незнание парковок не освобождает от штрафа.
Самая преступная улица
На шестой минуте патруля — первый «залет»: белая припаркованная LADA на Хохрякова. Программа считала стоянку за нарушение, в Госавтоинспекции уже разберутся — это неправильная парковка или водитель ждал, когда шлагбаум пропустит его во двор.
Кстати, именно Хохрякова является самой хулиганской улицей, отметил Сергей. На участке от Первомайской до Водопроводной нас поджидал шквал неправильно припарковавшихся автомобилей. Номера машин на экране менялись каждую секунду — мы насчитали свыше десяти нарушителей.
Во время поездки наш водитель самостоятельно заметил несколько возможных нарушений, которые программа не считала. И непонятно, чья здесь ошибка. По словам Сергея, бывают спорные моменты, когда автомобили останавливались, чтобы высадить пассажира или заехать во двор, но камеры все равно фиксировали это как нарушения. Здесь уже предстоит ГАИ разобраться, кто прав, кто виноват.
Основная задача таких «Москвичей» — отслеживать оплату платных парковочных мест. Однако это и подспорье для ГАИ — стоянка под знаком, двойным рядом или газонах дают повод для выписывания 100-150 постановлений в день. Штрафов уже стало больше и скоро возможно станет и больше мест, где правила парковки будут также строго отслеживать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!