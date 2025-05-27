В Тобольске откроют музей имени Менделеева

В Тобольске будет открыт музей имени Дмитрия Менделеева. Об этом сообщает информационный центр правительства региона, со ссылкой на слова губернатора Александра Моора.
«Безусловно, Дмитрий Иванович Менделеев — наша гордость, наверное, самый известный тюменец. И создание музея великого человека, в целом музея химии, безусловно, важно. У нас есть определенные идеи. Я думаю, что вместе с жителями Тобольска, с общественностью, мы этот проект реализуем», — заявил Александр Моор.
Так глава региона ответил на вопрос одного из депутатов. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске забили сваю на стройке нового концертного зала. Он будет рассчитан на 700 мест.
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