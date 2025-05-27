В Тобольске откроют музей имени Менделеева

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Музей великого химика и ученого появится в Тобольске
Музей великого химика и ученого появится в Тобольске Фото:

В Тобольске будет открыт музей имени Дмитрия Менделеева. Об этом сообщает информационный центр правительства региона, со ссылкой на слова губернатора Александра Моора.

«Безусловно, Дмитрий Иванович Менделеев — наша гордость, наверное, самый известный тюменец. И создание музея великого человека, в целом музея химии, безусловно, важно. У нас есть определенные идеи. Я думаю, что вместе с жителями Тобольска, с общественностью, мы этот проект реализуем», — заявил Александр Моор.

Так глава региона ответил на вопрос одного из депутатов. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске забили сваю на стройке нового концертного зала. Он будет рассчитан на 700 мест.

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В Тобольске будет открыт музей имени Дмитрия Менделеева. Об этом сообщает информационный центр правительства региона, со ссылкой на слова губернатора Александра Моора. «Безусловно, Дмитрий Иванович Менделеев — наша гордость, наверное, самый известный тюменец. И создание музея великого человека, в целом музея химии, безусловно, важно. У нас есть определенные идеи. Я думаю, что вместе с жителями Тобольска, с общественностью, мы этот проект реализуем», — заявил Александр Моор. Так глава региона ответил на вопрос одного из депутатов. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске забили сваю на стройке нового концертного зала. Он будет рассчитан на 700 мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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