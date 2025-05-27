27 мая 2025

Главное из послания губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Пермский край — лидер по качеству школьного образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием
Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием Фото:

Прикамье является лидером по качеству школьного образования. В регионе открылись десятки новых школ и детских садов, еще более пятидесяти новых объектов планируется построить. Также в крае развивается малое и среднее предпринимательство. Об этом и многом другом губернатор Дмитрий Махонин заявил во время своего ежегодного послания. URA.RU собрало все самое главное, что было озвучено.

За последние пять лет в Прикамье построено 36 новых школ и 27 детских садов. Планируется возвести еще 60 образовательных объектов. Повышена доступность дополнительного образования. На сегодняшний день практически каждый школьник посещает кружки и секции. В регион приехали более 1000 новых педагогов.

В своем послании Махонин отдельно отметил развитие малого и среднего предпринимательства. За прошедшие пять лет было реализовано свыше 300 различных инвестиционных проектов. На 11% выросло количество малого предпринимательства. Налоговые поступления от этого сектора выросли в двое.

Положительные показатели отмечены и в сфере здравоохранения. С 2020 построено 23 крупных объекта здравоохранения, 193 фельдшерских акушерских пункта и врачебных амбулаторий. В последующие пять лет планируется построить еще 22 медицинских объекта. В том числе новый онкологический центр на 550 пациентов.

Качество дорожного полотна в регионе выше среднего значения по стране. Проведены реконструкции на 43 мостах и путепроводах. Построены 6 двухуровневых транспортных развязок.

Обновление коснулось и транспорта. За последние пять лет было заменено 1292 автобуса. Почти все трамваи заменены на низкопольные. Проведен капитальный ремонт причала «Пермь I». За навигацию 2024 года в Пермь зашло 277 круизных теплоходов. Объемы речных грузоперевозок выросли на 29%.

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Прикамье является лидером по качеству школьного образования. В регионе открылись десятки новых школ и детских садов, еще более пятидесяти новых объектов планируется построить. Также в крае развивается малое и среднее предпринимательство. Об этом и многом другом губернатор Дмитрий Махонин заявил во время своего ежегодного послания. URA.RU собрало все самое главное, что было озвучено. За последние пять лет в Прикамье построено 36 новых школ и 27 детских садов. Планируется возвести еще 60 образовательных объектов. Повышена доступность дополнительного образования. На сегодняшний день практически каждый школьник посещает кружки и секции. В регион приехали более 1000 новых педагогов. В своем послании Махонин отдельно отметил развитие малого и среднего предпринимательства. За прошедшие пять лет было реализовано свыше 300 различных инвестиционных проектов. На 11% выросло количество малого предпринимательства. Налоговые поступления от этого сектора выросли в двое. Положительные показатели отмечены и в сфере здравоохранения. С 2020 построено 23 крупных объекта здравоохранения, 193 фельдшерских акушерских пункта и врачебных амбулаторий. В последующие пять лет планируется построить еще 22 медицинских объекта. В том числе новый онкологический центр на 550 пациентов. Качество дорожного полотна в регионе выше среднего значения по стране. Проведены реконструкции на 43 мостах и путепроводах. Построены 6 двухуровневых транспортных развязок. Обновление коснулось и транспорта. За последние пять лет было заменено 1292 автобуса. Почти все трамваи заменены на низкопольные. Проведен капитальный ремонт причала «Пермь I». За навигацию 2024 года в Пермь зашло 277 круизных теплоходов. Объемы речных грузоперевозок выросли на 29%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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