В Тюмени подозреваемый погиб, выпав из окна здания Госнаркоконтроля

В Тюмени подозреваемый в сбыте наркотиков попытался сбежать из здания Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД и выпрыгнул из окна. В результате инцидента мужчина умер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.
«В здании УНК областного УМВД по улице Малыгина задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств предпринял попытку к бегству и выпрыгнул из окна служебного кабинета, вследствие чего получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили агентству в пресс-службе.
Известно, что инцидент произошел днем 27 мая. Здание УНК расположено на улице Малыгина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!