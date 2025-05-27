27 мая 2025

В Тюмени подозреваемый погиб, выпав из окна здания Госнаркоконтроля

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины пытался сбежать через окно
Мужчины пытался сбежать через окно Фото:

В Тюмени подозреваемый в сбыте наркотиков попытался сбежать из здания Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД и выпрыгнул из окна. В результате инцидента мужчина умер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

«В здании УНК областного УМВД по улице Малыгина задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств предпринял попытку к бегству и выпрыгнул из окна служебного кабинета, вследствие чего получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили агентству в пресс-службе.

Известно, что инцидент произошел днем 27 мая. Здание УНК расположено на улице Малыгина.

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В Тюмени подозреваемый в сбыте наркотиков попытался сбежать из здания Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД и выпрыгнул из окна. В результате инцидента мужчина умер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. «В здании УНК областного УМВД по улице Малыгина задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств предпринял попытку к бегству и выпрыгнул из окна служебного кабинета, вследствие чего получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили агентству в пресс-службе. Известно, что инцидент произошел днем 27 мая. Здание УНК расположено на улице Малыгина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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