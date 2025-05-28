Инвалид из Тюмени просит Путина отправить его на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина готов идти служить в любом качестве
Мужчина готов идти служить в любом качестве Фото:

Тюменец Андрей Романов, который в свои 52 года является инвалидом из-за перенесенного инсульта, направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь ему попасть на СВО. Заявление мужчины есть в распоряжении URA.RU. Тюменец заявляет, что не может получить работу через Центр занятости, а быть иждивенцем не желает.

"Уважаемый Владимир Владимирович. Мне 52 года, проживаю в Тюмени. Прошу вас рассмотреть возможность отправки меня в качестве добровольца на СВО. Чтобы отыскать себе работу и не быть иждивенцем на шее государства, я обратился в городскую службу занятости, с заявлением о поиске работы, без выплаты пособия. За более чем месяц мне предложили всего три вакансии, две из которых вообще мне не подходят", — пишет тюменец.

Как указывает Романов, сам медкомиссию для заключения контракта он пройти не сможет. Мужчина перенес инсульт и является инвалидом на протяжении 13 лет. 

Что до поиска работы, то тюменец, по его словам, претендовал на зарплату от 30 000 рублей. При этом у него за плечами семь лет работы в должности редактора социальных сетей в СМИ. Однако подходящих предложений ему не подобрали, а на просьбу о создании рабочего места по квоте ответили, что он сам должен отслеживать такие возможности.

"Очень хочу быть полезным нашей Родине и точно знаю, что Вооруженные силы состоят не только из строевых частей. Прошу вас рассмотреть возможность отправки меня на СВО в любом качестве, а также активировать нерадивых чиновников выполнять свою работу", — говорится в письме Романова президенту.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.

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Тюменец Андрей Романов, который в свои 52 года является инвалидом из-за перенесенного инсульта, направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь ему попасть на СВО. Заявление мужчины есть в распоряжении URA.RU. Тюменец заявляет, что не может получить работу через Центр занятости, а быть иждивенцем не желает. "Уважаемый Владимир Владимирович. Мне 52 года, проживаю в Тюмени. Прошу вас рассмотреть возможность отправки меня в качестве добровольца на СВО. Чтобы отыскать себе работу и не быть иждивенцем на шее государства, я обратился в городскую службу занятости, с заявлением о поиске работы, без выплаты пособия. За более чем месяц мне предложили всего три вакансии, две из которых вообще мне не подходят", — пишет тюменец. Как указывает Романов, сам медкомиссию для заключения контракта он пройти не сможет. Мужчина перенес инсульт и является инвалидом на протяжении 13 лет.  Что до поиска работы, то тюменец, по его словам, претендовал на зарплату от 30 000 рублей. При этом у него за плечами семь лет работы в должности редактора социальных сетей в СМИ. Однако подходящих предложений ему не подобрали, а на просьбу о создании рабочего места по квоте ответили, что он сам должен отслеживать такие возможности. "Очень хочу быть полезным нашей Родине и точно знаю, что Вооруженные силы состоят не только из строевых частей. Прошу вас рассмотреть возможность отправки меня на СВО в любом качестве, а также активировать нерадивых чиновников выполнять свою работу", — говорится в письме Романова президенту. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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