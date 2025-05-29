Угрожает ли Тюмени нашествие чужеродных «трансформеров»: что это и как с ними бороться

В Тюменской области основными опасными растениями считаются Борщевик Сосновского, амброзия и циклохена. Они являются чужеродными для большинства экосистем и могут значительно их трансформировать, однако на данный момент опасных очагов этих растений в регионе не зафиксировано. Об этом в связи с созданием в России «Черной книги опасных чужеродных растений» рассказал URA.RU заместитель руководителя тюменского Россельхозцентра Кирилл Фуртаев.
«В большей степени эти растения распространены в европейской части России. У нас тоже встречаются, однако массового характера зарастание сейчас не носит. Что же касается карантинных растений, опасных для сельского хозяйства, ситуация в регионе также благополучная», — отметил в беседе с URA.RU Фуртаев.
Он пояснил, что благоприятная ситуация создана исключительно благодаря системе контроля распространения опасных и карантинных растений в сельском хозяйстве. «Ведется применение химикатов, которые уничтожают фито-вредителей и не позволяют им распространяться», — добавил эксперт.
Он пояснил, что наиболее высокой является вероятность распространения вредных растений на территории садоводческих товариществ. Однако в этом году с жалобой на борщевик и других вредителей в Россельхозцентр никто не обращался.
Создание «Черной книги» анонсировал на Невском международном экологическом конгрессе директор Единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология» Александр Закондырин. В Тюменской области региональный «черный список» опасных растений еще в 2012 году составили специалисты института X-Bio Тюменского госуниверситета. Предполагается, что систематизация и классификация списка таких растений поможет эффективнее вести с ними борьбу.
Ранее сообщалось, что в 2024 году для тюменских дачников ввели штрафы за зарастание участков опасной растительностью. В список «незаконных» попали борщевик и одуванчик.
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