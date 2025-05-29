В Тюмени под Профсоюзным мостом открыли арт-объект, посвященный памяти певца Юрия Шатунова, который ушел из жизни 23 июня 2022 года. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU Ангелина Крестьянникова. По ее словам, на церемонию открытия пришли десятки жителей Тюмени, многие из них — с букетами белых роз в руках.
«Люди пришли в футболках с портретами Юрия Шатунова, принесли белые розы. Здесь не только жители Тюмени, многие приехали из ХМАО, ЯНАО и даже Владивостока», — сообщила Ангелина Крестьянникова с места событий.
По ее словам, перед церемонией открытия мемориала состоялся небольшой концерт. Собравшиеся спели самые известные хиты группы «Ласковый май», неизменным лидером которой при жизни был Юрий Шатунов. После этого перед гостями церемонии выступил художник и идейный вдохновитель арт-объекта Андрей Топоров. Он рассказал о том, как создавалась концепция мемориала, стилизованного под аудиокассету.
«Когда меня пригласили на проект и показали локацию, я сразу понял, что место у нас очень дистанционное. Это пространство под мостом, здесь нет стены, на которой можно было бы завешать портретами, и так далее. Но в то же время здесь была интересная архитектурная линия. Что такое аудиокассета? Формат памяти — это символ целой эпохи, это как раз тот период, когда мы музыку слушали именно на кассетах», — отметил художник.
На колоннах Профсоюзного моста, которые стали основой места памяти Юры Шатунова в Тюмени, написаны слова одной из самых популярных его песен. Хита «Детство».
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