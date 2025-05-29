29 мая 2025

Для сестер: в Кольцово поймали иностранца с сотнями бюстгальтеров. Фото

В аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали иностранца с 17 кг нижнего белья
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина незаконно перевозил товар в Душанбе
Мужчина незаконно перевозил товар в Душанбе Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово поймали иностранца, у которого обнаружили 17,5 килограмма нижнего белья. Мужчина направлялся в Душанбе, чтобы якобы подарить вещи родным, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«В багаже авиапассажира инспекторы таможенного поста аэропорт Кольцово обнаружили почти 200 штук бюстгальтеров и комплектов женского нижнего белья разных размеров», — пояснили там. По словам мужчины, он приобрел белье на местном рынке по низкой цене в подарок сестрам на свадьбу.

Из-за объема товара его квалифицировали не как личные вещи, а как продукцию для коммерческих целей. Ранее мужчина уже занимался предпринимательством. В связи с этим на него завели административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово поймали иностранца, у которого обнаружили 17,5 килограмма нижнего белья. Мужчина направлялся в Душанбе, чтобы якобы подарить вещи родным, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В багаже авиапассажира инспекторы таможенного поста аэропорт Кольцово обнаружили почти 200 штук бюстгальтеров и комплектов женского нижнего белья разных размеров», — пояснили там. По словам мужчины, он приобрел белье на местном рынке по низкой цене в подарок сестрам на свадьбу. Из-за объема товара его квалифицировали не как личные вещи, а как продукцию для коммерческих целей. Ранее мужчина уже занимался предпринимательством. В связи с этим на него завели административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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