Недалеко от Асбеста (Свердловская область) мужчина 1949-го года рождения за рулем машины Opel потерял сознание и врезался во встречное авто Nissan. В результате ДТП пожилой водитель скончался до приезда медиков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть водителя Opel. Второй водитель не пострадал», — заявили в ГИБДД. У погибшего хозяина Opel за 27 лет вождения не было ни одного нарушения ПДД.
В Госавтоинспекции отметили, что мужчина за рулем Nissan был трезв в момент аварии. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств трагедии.
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