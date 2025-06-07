07 июня 2025

Свердловчанин потерял сознание за рулем и устроил жесткую аварию. Фото

В ДТП около Асбеста погиб водитель 1949-го года рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителю Opel стало плохо за рулем
Водителю Opel стало плохо за рулем Фото:

Недалеко от Асбеста (Свердловская область) мужчина 1949-го года рождения за рулем машины Opel потерял сознание и врезался во встречное авто Nissan. В результате ДТП пожилой водитель скончался до приезда медиков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть водителя Opel. Второй водитель не пострадал», — заявили в ГИБДД. У погибшего хозяина Opel за 27 лет вождения не было ни одного нарушения ПДД.

В Госавтоинспекции отметили, что мужчина за рулем Nissan был трезв в момент аварии. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств трагедии.

Фото:

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Недалеко от Асбеста (Свердловская область) мужчина 1949-го года рождения за рулем машины Opel потерял сознание и врезался во встречное авто Nissan. В результате ДТП пожилой водитель скончался до приезда медиков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть водителя Opel. Второй водитель не пострадал», — заявили в ГИБДД. У погибшего хозяина Opel за 27 лет вождения не было ни одного нарушения ПДД. В Госавтоинспекции отметили, что мужчина за рулем Nissan был трезв в момент аварии. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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