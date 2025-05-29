29 мая 2025

Названа причина пожара в тюменских «Городских парильнях»

Банный комплекс «Городские парильни» в Тюмени загорелся из-за вспыхнувшего жира
© Служба новостей «URA.RU»
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Комплекс загорелся 4 марта
Комплекс загорелся 4 марта Фото:

Пожар в банном комплексе «Городские парильни» в Тюмени произошел из-за воспламенения жира и масла, накопившихся в вентиляции. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. 

«В ходе проверки установлено, что причиной пожара послужило самовоспламенение жиро-масляных отложений, расположенных внутри вентиляционного короба. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ („Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности“), в связи с отсутствием события преступления», — сообщили агентству в МЧС.

Ранее URA.RU писало, что пожар в «Городских парильнях» произошел 4 марта. В самом комплексе в разговоре с корреспондентом отказались называть причину ЧП.

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Пожар в банном комплексе «Городские парильни» в Тюмени произошел из-за воспламенения жира и масла, накопившихся в вентиляции. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону.  «В ходе проверки установлено, что причиной пожара послужило самовоспламенение жиро-масляных отложений, расположенных внутри вентиляционного короба. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ („Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности“), в связи с отсутствием события преступления», — сообщили агентству в МЧС. Ранее URA.RU писало, что пожар в «Городских парильнях» произошел 4 марта. В самом комплексе в разговоре с корреспондентом отказались называть причину ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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