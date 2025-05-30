Тюменские акушеры записали обращение к Путину. Видео

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Единственный акушерский пункт в селе закрывают
Единственный акушерский пункт в селе закрывают Фото:

В Абатском районе (Тюменская область) врачи записали обращение к Владимиру Путину. Они просят разобраться президента с ситуацией закрытия единственного на селе роддома. Видео появилось в соцсетях.

«Нас очень беспокоит сложившаяся ситуация с медициной на селе. А конкретно нас волнуют акушерские стационары. Мы наблюдаем в последние годы спад рождаемости. Соответственно, уменьшается количество пациентов в роддомах сел. Неукомплектованность докторами нужных специальностей также в этом играет роль. Все идет к тому, чтобы небольшие роддома в районных центрах были закрыты. Сельская акушерская служба рискует быть потеряна. Первое движение в данном направлении мы видим у себя в организации. Селу не обойтись без стационарной акушерской службы», — такое обращение от врачей появилось в группе «Живем в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

К посту также приложено обращение к депутату Тюменской областной думы Тамаре Казанцевой. Оно было написано 25 апреля.

В департамент здравоохранения отправлен запрос. Ответ на него ожидается.

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В Абатском районе (Тюменская область) врачи записали обращение к Владимиру Путину. Они просят разобраться президента с ситуацией закрытия единственного на селе роддома. Видео появилось в соцсетях. «Нас очень беспокоит сложившаяся ситуация с медициной на селе. А конкретно нас волнуют акушерские стационары. Мы наблюдаем в последние годы спад рождаемости. Соответственно, уменьшается количество пациентов в роддомах сел. Неукомплектованность докторами нужных специальностей также в этом играет роль. Все идет к тому, чтобы небольшие роддома в районных центрах были закрыты. Сельская акушерская служба рискует быть потеряна. Первое движение в данном направлении мы видим у себя в организации. Селу не обойтись без стационарной акушерской службы», — такое обращение от врачей появилось в группе «Живем в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». К посту также приложено обращение к депутату Тюменской областной думы Тамаре Казанцевой. Оно было написано 25 апреля. В департамент здравоохранения отправлен запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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