В Абатском районе (Тюменская область) врачи записали обращение к Владимиру Путину. Они просят разобраться президента с ситуацией закрытия единственного на селе роддома. Видео появилось в соцсетях.
«Нас очень беспокоит сложившаяся ситуация с медициной на селе. А конкретно нас волнуют акушерские стационары. Мы наблюдаем в последние годы спад рождаемости. Соответственно, уменьшается количество пациентов в роддомах сел. Неукомплектованность докторами нужных специальностей также в этом играет роль. Все идет к тому, чтобы небольшие роддома в районных центрах были закрыты. Сельская акушерская служба рискует быть потеряна. Первое движение в данном направлении мы видим у себя в организации. Селу не обойтись без стационарной акушерской службы», — такое обращение от врачей появилось в группе «Живем в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
К посту также приложено обращение к депутату Тюменской областной думы Тамаре Казанцевой. Оно было написано 25 апреля.
В департамент здравоохранения отправлен запрос. Ответ на него ожидается.
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