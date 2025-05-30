Зампред правительства РФ Новак оценил экономическое развитие Пермского края

Зампред правительства РФ Александр Новак посетил Пермь с рабочим визитом
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Александр Новак прибыл в Пермь с рабочим визитом 30 мая
Александр Новак прибыл в Пермь с рабочим визитом 30 мая Фото:

Зампред правительства РФ Александр Новак прибыл с рабочей поездкой в Пермский край. Вместе с губернатором Дмитрием Махониным он осмотрел научные центры и промпредприятия региона, высоко оценив уровень технологического развития и экономический потенциал Прикамья.

«Сейчас стоит задача повышать производительность труда. Благодарю регион за то, что уделяете этому вопросу так много внимания. Это то, что будет обеспечивать конкурентоспособность Пермского края и нашей страны в целом. Кроме того, у Прикамья есть планы по развитию креативных индустрий. Это, в том числе, возможность для самореализации пермяков. Я уверен, что все задачи будут выполнены, и со стороны правительства мы будем оказывать поддержку», — заявил Александр Новак.

Одной из точек визита стал Пермский научно-образовательный центр. Ежегодно он разрабатывает более сотни конкурентоспособных технологий и способствует их внедрению в производство. Также он стал площадкой по созданию беспилотных авиационных систем. Вместе с «Центром исследования керна и пластовых флюидов» НОЦ образует единую научно-производственную платформу для решения задач в нефтегазовой отрасли и смежных секторах. В программе также был технопарк Morion Digital, где прошла выставка отечественных робототехнических решений.

Александр Новак и Дмитрий Махонин обсудили экономическое развитие Прикамья,  уделили внимание вопросам газификации и созданию высокотехнологичных мест. Губернатор рассказал о росте валового регионального продукта, поддержке малого и среднего бизнеса. «Добыча и переработка полезных ископаемых — это база нашей экономики, но мы понимаем, что опорой для нас также являются предприятия машиностроения, ИТ-компании. По доле ВРП этот сектор обгоняет нефтегазодобычу и переработку. Обсудили также развитие технопарков, масштабных проектов», — отметил глава региона.

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Зампред правительства РФ Александр Новак прибыл с рабочей поездкой в Пермский край. Вместе с губернатором Дмитрием Махониным он осмотрел научные центры и промпредприятия региона, высоко оценив уровень технологического развития и экономический потенциал Прикамья. «Сейчас стоит задача повышать производительность труда. Благодарю регион за то, что уделяете этому вопросу так много внимания. Это то, что будет обеспечивать конкурентоспособность Пермского края и нашей страны в целом. Кроме того, у Прикамья есть планы по развитию креативных индустрий. Это, в том числе, возможность для самореализации пермяков. Я уверен, что все задачи будут выполнены, и со стороны правительства мы будем оказывать поддержку», — заявил Александр Новак. Одной из точек визита стал Пермский научно-образовательный центр. Ежегодно он разрабатывает более сотни конкурентоспособных технологий и способствует их внедрению в производство. Также он стал площадкой по созданию беспилотных авиационных систем. Вместе с «Центром исследования керна и пластовых флюидов» НОЦ образует единую научно-производственную платформу для решения задач в нефтегазовой отрасли и смежных секторах. В программе также был технопарк Morion Digital, где прошла выставка отечественных робототехнических решений. Александр Новак и Дмитрий Махонин обсудили экономическое развитие Прикамья,  уделили внимание вопросам газификации и созданию высокотехнологичных мест. Губернатор рассказал о росте валового регионального продукта, поддержке малого и среднего бизнеса. «Добыча и переработка полезных ископаемых — это база нашей экономики, но мы понимаем, что опорой для нас также являются предприятия машиностроения, ИТ-компании. По доле ВРП этот сектор обгоняет нефтегазодобычу и переработку. Обсудили также развитие технопарков, масштабных проектов», — отметил глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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