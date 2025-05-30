30 мая 2025

В Раде раскрыли, сколько денег теряет Украина из-за теневых схем

Депутат Гетманцев: Украина теряет до 21 млрд долларов из-за теневых схем
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина теряет десятки миллиардов долларов
Украина теряет десятки миллиардов долларов Фото:

Украина ежегодно теряет до 21 миллиарда долларов из-за масштабных теневых схем, охватывающих значительную часть экономики страны. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Бюджет Украины ежегодно теряет до $21 млрд из-за теневых схем. От 30 до 50% экономики страны находится в тени», — заявил депутат Верховной рады, передает ТАСС. 

Ранее издание Politico сообщало, что вступление Украины в ЕС вызывает опасения у европейских чиновников из-за высокого уровня коррупции и значительных теневых схем в экономике страны. По данным опроса 2024 года, 90% украинцев отмечают распространенность коррупции, а бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер указывал на неподготовленность Киева к членству в союзе. Эти проблемы могут осложнить интеграцию Украины в европейские структуры и повлиять на бюджет ЕС.

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Украина ежегодно теряет до 21 миллиарда долларов из-за масштабных теневых схем, охватывающих значительную часть экономики страны. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. «Бюджет Украины ежегодно теряет до $21 млрд из-за теневых схем. От 30 до 50% экономики страны находится в тени», — заявил депутат Верховной рады, передает ТАСС.  Ранее издание Politico сообщало, что вступление Украины в ЕС вызывает опасения у европейских чиновников из-за высокого уровня коррупции и значительных теневых схем в экономике страны. По данным опроса 2024 года, 90% украинцев отмечают распространенность коррупции, а бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер указывал на неподготовленность Киева к членству в союзе. Эти проблемы могут осложнить интеграцию Украины в европейские структуры и повлиять на бюджет ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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