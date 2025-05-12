Politico: вступление Украины в ЕС поставит под вопрос существование организации

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Принятие Украины в ЕС представляет собой огромную проблему, пишет издание Politico
Принятие Украины в ЕС представляет собой огромную проблему, пишет издание Politico Фото:

Принятие Украины в Европейский союз может серьезно нарушить бюджетную систему блока, поскольку страна станет крупнейшим получателем субсидий. Об этом сообщает издание Politico.

«Принятие Украины в ЕС полностью изменит бюджетную структуру блока и поставит под угрозу единство», — написали Politico. Издание добавило, что эти опасения разделяют многие европейские чиновники, опасающиеся угрозы единству ЕС. Так, например, бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял о неготовности Киева к членству из-за системной коррупции и проблем с верховенством права. 

Несмотря на проводимые реформы, уровень коррупции в стране остается критически высоким. Согласно данным опроса 2024 года, 90% граждан Украины отмечают повсеместное распространение коррупции, причем большинство фиксируют ухудшение ситуации.

Критики обвиняют руководство страны в использовании военного положения для укрепления власти и давления на оппозицию. Ярким примером стала внезапная остановка расследования в отношении брата высокопоставленного чиновника, замешанного в торговле госдолжностями, сообщает издание.

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Принятие Украины в Европейский союз может серьезно нарушить бюджетную систему блока, поскольку страна станет крупнейшим получателем субсидий. Об этом сообщает издание Politico. «Принятие Украины в ЕС полностью изменит бюджетную структуру блока и поставит под угрозу единство», — написали Politico. Издание добавило, что эти опасения разделяют многие европейские чиновники, опасающиеся угрозы единству ЕС. Так, например, бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял о неготовности Киева к членству из-за системной коррупции и проблем с верховенством права.  Несмотря на проводимые реформы, уровень коррупции в стране остается критически высоким. Согласно данным опроса 2024 года, 90% граждан Украины отмечают повсеместное распространение коррупции, причем большинство фиксируют ухудшение ситуации. Критики обвиняют руководство страны в использовании военного положения для укрепления власти и давления на оппозицию. Ярким примером стала внезапная остановка расследования в отношении брата высокопоставленного чиновника, замешанного в торговле госдолжностями, сообщает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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